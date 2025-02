The Last of Us, la stagione 2 ha una data: L'annuncio con tre nuovi teaser poster

News Serie TV

L'attesissima seconda stagione di The Last of Us in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 aprile.

Il conto alla rovescia può cominciare: la seconda stagione della serie di HBO acclamata da pubblico e critica The Last of Us arriverà sui teleschermi il 14 aprile, con un nuovo episodio ogni lunedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. L'annuncio della data di debutto dell'attesissimo nuovo ciclo, lungo sette episodi, è accompagnato da tre nuovi teaser poster che ritraggono i protagonisti Joel ed Ellie insieme a uno dei nuovi personaggi, Abby, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal, Bella Ramsey e Kaitlyn Dever.

The Last of Us: Cosa ci aspetta nella seconda stagione

Basata sul celebre videogioco omonimo sviluppato da Naughty Dog per PlayStation, The Last of Us racconta di un mondo devastato da una pandemia da Cordyceps, un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Joel, un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati, viene incaricato di far uscire Ellie, un'orfana di 14 anni immune all'infezione, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che è iniziato come un lavoretto apparentemente facile si è trasformato in un viaggio brutale e straziante attraverso un'America irriconoscibile. Un'avventura durante la quale i due hanno scoperto di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza.

Alla fine della stagione precedente, Joel aveva usato la violenza per salvare Ellie dai membri del gruppo delle Luci che intendevano ucciderla per trovare una cura per l'infezione. Ora, cinque anni più tardi, i due si ritrovano trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle. Oltre a Pascal e Ramsey, nei nuovi episodi rivedremo Gabriel Luna e Rutina Wesley riprendere i ruoli di Tommy e Maria, il fratello di Joel e sua moglie. Le altre aggiunte al cast rispondono al nome di Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e il candidato all'Oscar Jeffrey Wright (Isaac), oltre alla vincitrice di due Emmy Catherine O'Hara.