The Last of Us: La stagione 2 avrà un episodio in stile Frank e Bill

A detta di Neil Druckmann, la seconda stagione di The Last of Us proporrà un focus in stile Frank e Bill per un determinato personaggio.

La seconda stagione di The Last of Us è molto attesa dal pubblico e, secondo le recenti dichiarazioni dello showrunner Neil Druckmann, potrebbe proporre un episodio in stile Bill e Frank, apparsi nella prima. Trattandosi di uno degli episodi più apprezzati della Serie TV tratta dall'omonimo videogioco, non dovrebbe stupire il desiderio dello showrunner di seguire questa via e proporre una narrazione analoga: ma quali personaggi potrebbe coinvolgere questa volta?

The Last of Us 2: Neil Druckmann anticipa una storia in arrivo in stile Frank e Bill

Quando Ellie e Joel torneranno sul piccolo schermo con i nuovi episodi di The Last of Us, saranno ancora alle prese con un mondo malato, messo in ginocchio da un virus potente quanto misterioso la cui cura sembra essere ancora molto lontana. Nel corso della prima stagione, la missione di Ellie e Joel è stata quella di raggiungere il laboratorio per dare un contributo alla ricerca della cura, essendo Ellie immune al Cordyceps. Ma, una volta sul posto e avendo compreso a cosa Ellie stesse rinunciando a favore dell'umanità, Joel ha preferito salvare la ragazzina e scappare. In merito alla seconda ancora inedita, lo showrunner ha anticipato al podcast Strictly Business di Variety che potrebbero proporre un nuovo episodio in stile Frank e Bill. Citando il successo dell'episodio, intitolato Molto, molto tempo, ha rivelato:

Ci sono cose in questa stagione che mi entusiasmano molto, cose a cui avevamo soltanto accennato. Mi viene in mente una scena in particolare che penso i fan del gioco adoreranno, perché racconta davvero molto del retroscena di questo importante personaggio, cosa che non avevamo modo di fare nel gioco.

Druckmann non ha rivelato naturalmente il personaggio in questione, per non anticipare troppo, ma, aiutato dal co-showrunner Craig Mazin, i due hanno cercato di ampliare alcune storie soltanto accennate nel videogioco, trasformandole di conseguenza come accaduto con Bill e Frank. A tal proposito, Druckmann ha ricordato: "Quando entri nel gioco, Frank non è più vivo. Quindi abbiamo soltanto accennato a questa relazione tra questi due uomini, mentre qui abbiamo voluto concentrarsi su di essa". Non è chiaro a quale personaggio lo showrunner si riferisca, ma stando alle sue parole la prossima stagione potrà approfondire una storia soltanto accennata nel videogioco. L'appuntamento è fissato per il 2025, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.