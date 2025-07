The Last of Us, la sceneggiatura dei videogiochi sarà pubblicata dalla Dark Horse, ecco la copertina

News Serie TV

Grande onore per Neil Druckmann, creatore della saga videoludica di The Last of Us, trasposta da lui stesso con Craig Mazin nell'omonima serie tv. Le sceneggiature dei videogiochi saranno pubblicate integralmente dalla Dark Horse in un'edizione da collezione.

Anche un videogioco che ha fatto della scrittura uno dei suoi punti di forza merita un focus su questo aspetto: la Dark Horse sta per pubblicare una raccolta delle sceneggiature dei due The Last of Us, scritte da Neill Druckmann (con la collaborazione di Halley Gross per il secondo capitolo). È un ulteriore riconoscimento per Druckmann, che aveva già avuto l'onore di fare da showrunner alla serie HBO, insieme a Craig Mazin. Sottolineiamo ancora che non parliamo dei copioni della serie, ma di quelli dei videogiochi, per una quantità di pagine non indifferente! Leggi anche The Last of Us, confermata la finestra d'uscita della stagione 3

The Last of Us: Part I and Part II Scripts, il libro che raccoglie le sceneggiature dei giochi

S'intitolerà "The Last of Us: Part I and Part II Scripts" il volume di ben 618 pagine (20x28cm), con copertina rigida, che la Dark Horse pubblicherà a metà dicembre per quasi 55 dollari di costo. Il libro contiene i copioni dei videogiochi The Last of Us (2013), della sua espansione Left Behind (2014) e del seguito The Last of Us - Part II (2020). L'edizione comprenderà una prefazione di Troy Baker (interprete di Joel tramite performance capture nei giochi), bozzetti del concept artist Hyoung Nam, una copertina in tessuto e pagine dal sapore "infetto"... occhio al Cordyceps! Druckmann, che si è chiamato fuori dalla terza stagione della serie tv di The Last of Us in arrivo nel 2027, ha così commentato questa iniziativa che torna a concetrarsi sui contenuti della saga nella loro forma originale: "All'inizio The Last of Us era una serie di temi filosofici: il lutto, l'amore disinteressato, l'inseguimento continuo della giustizia. Aspettavano di trovare forma in una storia. Questi copioni, scritti durante lo sviluppo dei giochi, dovevano guidare il nostro team mentre davamo vita a quel mondo. Non erano concepiti per essere mostrati in pubblico... fino a questo momento. Per la prima volta li condividiamo con voi, sperando che questo suardo speciale vi porti ancora più vicino al cuore di Joel, Ellie, Abby e al mondo che abitano." Halley Gross ha commentato: "Neil e io abbiamo avuto l'onore di condurre questa storia, ma la verità è che esiste solo per lo straordinario team alla Naughty Dog. Ogni momento è stato costruito da persone che mettono in gioco tutto il loro cuore e tutto il loro talento. Questa raccolta è un omaggio allo studio e una celebrazione di ciò che è possibile quando creiamo qualcosa insieme." Qui in basso la copertina di "The Last of Us: Part I and Part II Scripts".