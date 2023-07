The Last of Us, la prima stagione è in Ultra HD 4K e Blu-ray, anche Steelbook

News Serie TV

Dopo lo straordinario successo, la prima stagione di The Last of Us con Pedro Pascal, adattamento del videogioco omonimo Naughty Dog / Sony, sbarca in formato fisico digitale: Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd.

La prima stagione di The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey è disponibile su Ultra HD 4K (anche Steelbook), Blu-ray e dvd, edita da Warner Bros. Home Entertainment. Forte dei suoi ottimi ascolti (75% di share americano nel finale) e di ben tre ore di contenuti speciali che accompagnano quest'edizione, la serie è basata sull'omonimo videogioco Sony / Naughty Dog.





The Last of Us, l'edizione fisica digitale e i contenuti extra

I cofanetti di The Last of Us comprendo i 9 episodi della prima stagione, con alcune featurette che permettono di approfondire il lavoro dietro alla serie e soprattutto il processo di adattamento. In "The Last of Us: Stranger Than Fiction" il cast e gli autori discutono con esperti di microbiologia, sopravvivenza e parassitologia per apprezzare meglio la credibilità di fondo che regge l'apocalisse immaginaria della vicenda. In "Controllers Down: Adapting The Last of Us" attori, attrici e cast tecnico spiegano cosa abbia comportato la trasposizione del videogioco in un'esperienza audiovisiva lineare, cercando una nuova incarnazione di personaggi e luoghi cari a chi ha giocato i primi due capitoli sulle proprie Playstation. Al di là del discorso più concettuale, in "From Levels to Live Action" ci si concentra proprio sulla rilettura di specifici momenti considerati ormai iconici dai fan del videogioco.

Ricordiamo che The Last of Us si ambienta vent'anni dopo la fine della civiltà moderna. Al sopravvissuto Joel viene affidato il compito di portar fuori la quattordicenne Ellie da una zona di quarantena. Una difficile e dura sopravvivenza, tra i resti di una mostruosa apocalisse, diventa anche l'occasione per i due di conoscersi e di capire quanto dipendano l'una dall'altro.

A firmare l'adattamento ci sono Craig Mazin (già autore di Chernobyl) e Neil Druckmann (co-presidente di Naughty Dog ed autore originale del videogioco). La serie è stata coprodotta da Sony Pictures Television, HBO, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.