The Last of Us, la conferma dell'ideatore: C'è un'idea per la Parte III

Neil Druckmann ha contribuito al successo del videogioco di The Last of Us prima che diventasse una serie tv e, in un recente documentario, ha ammesso l'interesse per una potenziale Parte III.

The Last of Us continua a generare curiosità e, dopo il casting a sorpresa di Catherine O'Hara, unitasi al cast della seconda stagione della Serie TV, il co-ideatore e autore del videogame Neil Druckmann ha ammesso di essere interessato allo sviluppo di un nuovo concept per un eventuale The Last of Us Parte III. La serie, infatti, è tratta dall'omonimo videogioco di successo, ambientato in un mondo distopico segnato duramente dalla pandemia da Cordyceps che trasforma gli infetti in creature simili a zombie. Prima ancora del successo su HBO, The Last of Us ha generato forte interesse nel mondo ludico e Druckmann di recente ha riacceso la curiosità nei confronti di un terzo capitolo che potrebbe concretizzarsi più avanti.

The Last of Us: Il co-ideatore vorrebbe realizzare la Parte III

È bene precisare che Neil Druckmann, nelle seguenti dichiarazioni, fa riferimento alla saga videoludica e non alla serie tv con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Come riporta Entertainment Weekly, Druckmann ha affrontato la possibilità di un ulteriore capitolo nel documentario intitolato Grounded II: Making The Last of Us Part II, il cui obiettivo è ripercorrere la creazione del videogioco. Verso la fine del documentario, ha detto:

Il primo capitolo trasmetteva una chiara idea dell'amore incondizionato che un padre nutre per i propri figli. Il secondo raccontava questo concetto di ottenere giustizia a qualsiasi costo, giustizia per le persone che ami. Abbiamo pensato che ci fosse un collegamento con il tema dell'amore dell'originale The Last of Us. Se non dovessimo mai realizzare altri episodi della serie, il finale di The Last of Us Parte II sarebbe un ottimo punto di chiusura. La storia è completa.

Ciononostante, Druckmann ha ammesso che il franchise potrebbe fare spazio a un ulteriore capitolo. Ragionando sulle possibilità future, ha raccontato:

Ho pensato a lungo a una nuova idea e per anni non sono riuscito a trovarla. Di recente, però, la situazione è cambiata. Non ho una storia, ma ho questo spunto, che per me è emozionante come quelli del primo e del secondo gioco. Autonomo, ma che al contempo colleghi tutti e tre i giochi. Quindi mi sento di dire che... forse è rimasto ancora un capitolo da raccontare.

Per quanto autonoma, la storia a cui Neil Druckmann è interessato potrebbe collegare tutti e tre i capitoli di The Last of Us. Ad oggi, però, il terzo capitolo non ha ricevuto il via libera per la sua realizzazione, motivo per cui le dichiarazioni di Druckmann restano semplicemente un desiderio e uno spunto per il futuro. Qualora la saga videoludica procedesse, potrebbe trarne beneficio anche la serie tv di HBO?