The Last of Us, l'ideatore smonta le teorie dei fan: "Per la maggior parte sono errate"

News Serie TV

In vista della seconda stagione attualmente in produzione, il co-ideatore di The Last of Us Craig Mazin smonta le teorie dei fan che circolano in rete.

Ai fan piacciono le teorie, forse fin troppo, tanto da convincersi di essere sulla strada giusta. Racimolando vari indizi di episodio in episodio, elaborano ipotesi sui personaggi così minuziose da sembrare convincenti. È accaduto anche con The Last of Us. Peccato che il co-ideatore Craig Mazin, attualmente impegnato con la seconda stagione, abbia infranto i sogni del pubblico, svelando che - per la maggior parte - le teorie sulla Serie TV post-apocalittica sono sbagliate. Ma a quali si riferirà?

The Last of Us: Per l'ideatire le teorie dei fan sono per la maggior parte sbagliate

Dopo il successo della prima stagione, The Last of Us è attualmente in produzione per proseguire le avventure di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), la cui storia è ambientata in un mondo post-pandemico dove un virus alquanto letale, il Cordyceps, trasforma gli esseri umani infetti in una sorta di zombie. L'unica ad essere immune è Ellie, che attraversa gli Stati Uniti per raggiungere un laboratorio segreto nella speranza di poter salvare l'umanità. Ellie non sa che, per farlo, dovrà sacrificare la sua vita per la scienza e Joel non è disposto a correre quel rischio. Così, con l'inganno e la violenza, salva quella ragazzina diventata come una figlia per lui. La stagione 2 continuerà ad esplorare probabilmente l'immunità di Ellie. Le riprese sono attualmente in corso in Canada e molte sono le teorie dei fan che impazzano sul web. Molte di queste, però, secondo Craig Mazin, sono errate. Intervistato di recente dal podcast Scriptnotes, il co-ideatore ha affrontato le teorie e previsioni che circolano in rete in merito alla seconda stagione, precisando che nella maggior parte dei casi si tratta di idee sbagliate.

Ho monitorato un po' la situazione su Internet, le persone sono molto intelligenti, si interessano ai luoghi in cui stiamo girando e si lanciano in tutte queste brillanti teorie esplorando vari significati. Vorrei poter abbracciare ciascuno di loro e dire che purtroppo no, non è così. La maggior parte delle teorie sono sbagliate, alcune sono corrette ma soltanto in parte, altre congetture invece direi che sono corrette al 28%. Ma apprezzo tutto questo, mi piace l'interesse che manifestano, è divertente.

Sorge spontaneo chiedersi a questo punto a quali teorie faccia riferimento Mazin. Non le menziona, ma in ogni caso si riferiscono sicuramente alla seconda stagione, che includerà anche altri personaggi tratti dal popolare videogame, come Dina, affidata a Isabela Merced, e Abby ,interpretata da Kaitlyn Dever. Così come la prima stagione, anche la seconda potrebbe rispecchiare in parte la storia del videogame. Ma quali sarebbero le teorie errate? Lo scopriremo, probabilmente, quando la seconda stagione arriverà in tv con i suoi episodi.