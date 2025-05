The Last of Us, l'ideatore mette le mani avanti: La stagione 3 non potrà essere l'ultima

News Serie TV

A pochi giorni dal finale della seconda stagione, il co-ideatore Craig Mazin afferma che un altro ciclo di episodi, il terzo già confermato, non basterà per concludere la storia.

A pochi giorni dal finale della seconda stagione, lunedì 26 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i fan di The Last of Us possono prepararsi al prossimo colpo di scena con il cuore un po' più leggero, sapendo che la serie di successo tratta dall'omonimo videogioco di Naughty Dog per PlayStation è stata già rinnovata per una terza stagione. In un'intervista con Collider, il co-ideatore Craig Mazin ha fatto sapere che non solo ci sono "buone possibilità" che questa avrà bisogno di più episodi per raccontare la sua storia (per la seconda ne sono bastati sette, due in meno rispetto alla prima), ma anche che "certamente" non sarà la conclusione della serie tv.

The Last of Us: La stagione 3 non basterà per concludere la storia

"La cosa interessante della morte di Joel", avvenuta nel drammatico secondo episodio della seconda stagione, "è che ha un impatto così forte. È una tale bomba nucleare narrativa che è difficile distogliersi da essa. Non possiamo prenderci una pausa, spostarci di lato e dedicarci a una storia alla Bill e Frank", ha detto Mazin. "Non sono sicuro che sarà necessariamente così per la terza stagione. Penso che avremo un po' più di spazio lì. Ma, certamente, non c'è modo di completare questo racconto in una terza stagione. Speriamo di andare abbastanza bene da tornare e concluderlo in una quarta. È l'esito più probabile".

Dichiarazioni simili erano state fatte da Mazin e dal co-ideatore Neil Druckmann nel 2023, dopo che HBO aveva rinnovato The Last of Us per una seconda stagione. Dopo aver adattato gli eventi del primo videogioco nella prima stagione, i due precisarono che un solo altro ciclo di episodi non sarebbe bastato per coprire gli eventi di The Last of Us Parte II, ma che sarebbe stata necessaria almeno un'altra stagione. HBO non si è espressa circa la possibilità di un quarto ciclo di episodi, ma considerando il successo costante della serie, con l'ultimo rinnovo arrivato una settimana prima del debutto della seconda stagione, per ora tutto appare molto facile.