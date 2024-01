The Last of Us: L'ideatore Craig Mazin esclude il ritorno di Bill e Frank

News Serie TV

La serie tv tornerà sugli schermi con la seconda stagione nel 2025. Riprese al via il prossimo mese.

Craig Mazin, co-ideatore della serie di successo The Last of Us, adattamento del popolare videogioco omonimo ambientato in un'America post-apocalittica, pone un freno alle speculazioni degli ultimi giorni sul ritorno di due dei personaggi più amati del ciclo inaugurale, Bill e Frank, interpretati rispettivamente da Nick Offerman e Murray Bartlett, e alle altre sulla possibilità che ai due sia dedicato uno spin-off prequel, esplose dopo la vittoria di Offerman agli Emmy come miglior guest star in un drama.

The Last of Us: Non rivedremo Bill e Frank

Ad alimentare quelle voci è stato anche Nick Offerman, che, sulla scia del suo trionfo ai Creative Arts Emmy Awards per il ruolo di Bill nel memorabile episodio Molto, molto tempo (in Italia la serie è disponibile su Sky e in streaming su NOW), ha detto: "Sicuramente è stato proposto. Credo che abbiamo proposto un'intera miniserie prequel sulle loro vite prima che si incontrassero. Potrebbe essere un musical. Non siamo a corto di idee. Vedremo cosa inventeranno Craig e Neil".

Tuttavia, al party di HBO dopo la cerimonia di premiazione dei 75esimi Primetime Emmy Awards lunedì sera, esattamente un anno dopo il debutto di The Last of Us, Craig Mazin è stato molto meno ambivalente riguardo all'idea, chiudendo la porta a possibili nuovi pezzi della storia di Bill e Franck prima dell'epidemia. "Sono molto orgoglioso dell'episodio che abbiamo fatto con Bill e Franck. Non ce ne saranno altri", ha detto lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo ai giornalisti. E quando qualcuno gli ha chiesto come mai Offerman si sia espresso in quei termini, Mazin ha risposto: "Nick stava scherzando sulla possibilità di un prequel, era una specie di burla. Siamo molto contenti di quello che abbiamo ottenuto".

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us cominceranno all'inizio del prossimo mese e i nuovi episodi non saranno pronti prima del 2025. Questi si baseranno sul sequel del videogioco, The Last of Us: Parte II, e introdurranno diversi nuovi personaggi, inclusi Abby (interpretata dalla star di Unbelievable e Dopesick Kaitlyn Dever), Dina (Isabela Merced, Transformers - L'ultimo cavaliere) e Jesse (Young Mazino, Lo scontro).