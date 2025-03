The Last of Us: In attesa della stagione 2 su Sky e NOW, ecco dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

News Serie TV

In attesa della seconda stagione di The Last of Us, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 aprile, un recap degli episodi precedenti e dove ri-vederli in tv e in streaming.

Di chi avere più paura: dei mostri o degli uomini? Nel mondo post-apocalittico di The Last of Us, la serie di successo tratta dall'omonimo videogioco di Naughty Dog per PlayStation, tutte le regole sono saltate in nome della sopravvivenza, e anche nelle condizioni più favorevoli, come possono sembrare quelle in cui ritroveremo Joel ed Ellie all'inizio della seconda stagione, un nuovo ordine può essere solo un'illusione, prima che tutto precipiti di nuovo. O, peggio ancora, più di prima. Il trailer ufficiale dei nuovi episodi, che in Italia arriveranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 aprile, ogni lunedì in contemporanea con gli Stati Uniti, ha acceso diversi campanelli d'allarme, a cominciare da un'apparente spaccatura tra i due protagonisti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey. Ma prima di arrivare a questo, agli importanti dettagli che si possono dedurre dalla nuova anteprima, facciamo qualche passo indietro, ricordando dove eravamo rimasti l'ultima volta.

The Last of Us: Il riassunto della prima stagione

La prima stagione di The Last of Us, che nell'attesa può essere vista o rivista integralmente su Sky e in streaming su solo NOW, ha introdotto un mondo che negli ultimi 20 anni è stato devastato da una pandemia da Cordyceps, un fungo che nella finzione narrativa trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie. Il cinquantenne Joel (Pedro Pascal), un cinico contrabbandiere tormentato da traumi e fallimenti passati, sta pensando di lasciare le rovine di Boston per dirigersi in Wyoming in cerca di Tommy, il fratello di cui non ha notizie da settimane. I suoi piani cambiano quando Marlene, la leader locale delle Luci, un gruppo ribelle che si oppone alla dittatura militare della FEDRA, gli propone di scortare la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey), che non ha mai vissuto al di fuori della zona di quarantena, attraverso il Paese, fino a una loro base a ovest. Ma perché la ragazza è così importante? Ellie è immune alla malattia e i medici potrebbero utilizzare il suo DNA per sintetizzare un vaccino.

Joel è disilluso dalle promesse di una cura miracolosa e inizia a vedere Ellie come una grana di cui sarebbe meglio liberarsi subito, rinunciando alla promessa di Marlene di ricevere in cambio mezzi e rifornimenti. Ma più il tempo passa, più la missione rischia di essere compromessa dalle costanti aggressioni di vivi e "morti" e da dolorose perdite, più i due si avvicinano mentre realizzano di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza. Ellie diventa quasi una figlia per Joel, tale è la sofferenza per la vera figlia che lui ha perduto all'inizio della pandemia. E questo è il motivo per cui, sul punto di rinunciare alla missione, Joel compie l'impensabile quando, attaccati da una pattuglia di Luci, lui ed Ellie si risvegliano in un ospedale. Quando Marlene gli spiega che i medici intendono estrarre campioni del cervello di Ellie per studiare la sua immunità, un sacrificio ammissibile in nome di un bene più grande, Joel si oppone con la violenza, uccidendo Marlene e i suoi uomini per trarre in salvo una Ellie sotto anestesia. A lei, però, racconterà un'altra verità: che le Luci hanno scoperto altre persone immuni e che non stanno più cercando una cura.

The Last of Us: Cosa sappiamo della stagione 2

All'inizio della seconda stagione, ritroveremo Joel e Ellie a Jackson, la stessa comunità chiusa dove vivono Tommy e sua moglie Maria (Gabriel Luna e Rutina Wesley), diventati nel frattempo genitori. Sono passati 5 anni da quando Joel ha giurato a Ellie sugli accadimenti all'ospedale e la vita è andata avanti per entrambi, tra vecchie ferite da rimarginare e nuovi interessi, anche amorosi. Ma non passa molto altro tempo prima che entrambi si ritrovino trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle. Il trailer ufficiale mostra scorci dell'intensa intesa che nascerà tra Ellie e Dina (la nuova aggiunta al cast Isabella Merced), e un Joel abbracciare una parvenza di normalità al fianco della sua famiglia ritrovata. I momenti finali dell'anteprima, però, lasciano intendere che Ellie verrà a conoscenza del segreto di Joel, rischiando di spezzare il loro rapporto costruito attraverso il pericolo e la disperazione.

Come se non bastasse, una minaccia ancora più grande - costituta tanto dagli infetti quanto dai vivi - incombe su di loro e sulla gente di Jackson sia dall'esterno che dall'interno. Abby (Kaitlyn Dever), ad esempio, è una giovane soldata in cerca di vendetta per una persona cara, mentre il suo superiore, Isaac (Jeffrey Wright), è il leader silenziosamente potente dei WLF, un grande gruppo di miliziani che cercava la libertà e invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse. I fan del gioco avranno riconosciuto infatti i Serafiti, una setta religiosa in lotta con il WLF. Tra gli altri personaggi di The Last of Us Parte II confermati nei sette episodi della seconda stagione vale la pena citare Jesse (Young Mazino), l'ex di Dina, noto per fare tutto il possibile per i suoi amici; Manny (Danny Ramirez), un grande amico di Abby che prende parte alla sua missione di vendetta; Nora (Tati Gabrielle, YOU), un medico che deve scendere a patti con i peccati del suo passato, anche lei vicina a Abby; e Owen e Mel (Spencer Lord e Ariela Barer), altri due personaggi coinvolti nella storyline di Abby, lui un'anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che rifiuta di odiare, e lei una giovane dottoressa il cui impegno nel salvare vite umane è messo alla prova dalla realtà della guerra.