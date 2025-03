The Last of Us: In attesa della stagione 2, a Milano un weekend di appuntamenti dedicato alla serie tv

News Serie TV

In attesa della seconda stagione, a Milano, il 5 e 6 aprile, arriva l'evento The Last of Us - Rewatch & Survive, un weekend di proiezioni e incontri.

Mancano solo due settimane al debutto della seconda stagione di The Last of Us, dal 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Mentre l'attesa continua a crescere, a Milano arriva The Last of Us - Rewatch & Survive, un intero weekend dedicato alla serie tv di HBO tratta dall'omonimo videogioco, con la maratona della prima stagione e un programma fitto di appuntamenti. Ecco di cosa si tratta e come partecipare.

A Milano arriva The Last of Us - Rewatch & Survive

Sabato 5 e domenica 6 aprile, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in via San Vittore 21, l'evento The Last of Us - Rewatch & Survive permetterà di rivivere, grazie a un programma ricco di appuntamenti (qui il sito in cui iscriversi), tutte le emozioni della prima stagione record di The Last of Us, riuscita nell'impresa di entusiasmare la critica e i fan del videogioco sviluppato da Naughty Dog, di macinare numeri impressionanti in tutto il mondo e di conquistarsi un fandom fatto anche di milioni di spettatori che, in precedenza, mai avevano giocato all'acclamato videogioco per PlayStation.

Fra cosplayer e photo opportunity, la maratona dei primi quattro episodi sabato, quella degli altri cinque domenica, commentati, subito dopo ciascuna proiezione, da tantissimi content creator e talent che racconteranno le loro esperienze col videogioco e si confronteranno sull'adattamento televisivo firmato Craig Mazin e Neil Druckmann. Inoltre, imperdibile, l'anteprima di una scena dei nuovi episodi, che verrà proposta sia sabato che domenica.

Dai personaggi del videogioco agli attori della serie, il primo panel di sabato - "Il potere del cinema e dello storytelling" - seguirà alla proiezione dei primi due episodi della serie e vedrà Mr. Marra confrontarsi con il collettivo ArteSettima sulla potenza della storia al centro di The Last of Us. Il terzo, acclamatissimo episodio della prima stagione, interamente dedicato alla storia d'amore tra Bill e Frank, sullo sfondo di un mondo che muore, verrà commentato da Camilla Boniardi e Guglielmo Scilla nel panel "Tra vivere e sopravvivere: L'amore in The Last of Us". Il terzo e ultimo panel di sabato - "Dietro le voci di The Last of Us" - vedrà protagonisti, invece, Maurizio Merluzzo e i doppiatori di Bella Ramsey e di Pedro Pascal, Arianna Vignoli e Lorenzo Scattorin (voce di Joel sia nel videogioco che nella serie), i quali racconteranno i segreti di questo affascinante lavoro.

"The Last of Us: Come ca**o hanno fatto?" seguirà, domenica, la proiezione del quinto e sesto episodio della serie. Victor Laszlo e i ragazzi della Slimdogs discuteranno di alcune scene di backstage e del making of della serie, riprendendo il loro omonimo format. Settimo e ottavo episodio, invece, saranno commentati subito dopo la proiezione da Pow3r e Machedavvero, in un panel moderato da Himorta, "The Last of Us: Dal videogioco alla serie". Gran finale con musica: Diego Naska e Alessio Stigliano, dopo la proiezione dell'ultimo episodio della prima stagione, il nono, nel panel "The Last of Us: Quando la musica racconta" discuteranno della colonna sonora della serie, prima di fare spazio a una performance acustica di Naska. Concept design e production: NOku.