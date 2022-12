The Last of Us: Il trailer ufficiale dell'attesa serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey

News Serie TV

La serie basata sul popolare videogame omonimo per PlayStation arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio 2023 in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti.

Pedro Pascal e Bella Ramsey partono per un pericoloso viaggio verso Ovest in cerca di salvezza nel trailer ufficiale di The Last of Us, la serie che adatta sul piccolo schermo l'omonimo videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Naughty Dog per PlayStation. L'appuntamento con la premiere della prima stagione (che conta 9 episodi) è per il 16 gennaio anche in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti. Ecco qui sotto la clip sottotitolata in italiano rilasciata durante il panel dedicato alla serie in occasione del CCXP22 (Comic-Con Experience 2022) di San Paolo, in Brasile.

La trama e il cast di The Last of Us

La storia di The Last Of Us, scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi, si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal (The Mandalorian) nel ruolo di Joel e Bella Ramsey (Il Trono di Spade) nel ruolo di Ellie. Il resto del cast include Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) nel ruolo di Tommy, Anna Torv (Fringe) di Tess, Nico Parker (The Third Day) di Sarah, Murray Bartlett (The White Lotus) di Frank, Nick Offerman (Parks and Recreation) di Bill, Storm Reid (Euphoria) di Riley, Merle Dandridge (Station 19) di Marlene, Jeffrey Pierce (Bosch) di Perry, Lamar Johnson (Your Honor) di Henry, Keivonn Woodard di Sam, Graham Greene (Defiance) di Marlon e Elaine Miles (Un medico fra gli orsi) di Florence, oltre a Ashley Johnson (Blindspot) e Troy Baker.