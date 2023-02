The Last of Us: Il quinto episodio arriverà prima anche in Italia

News Serie TV

In linea con l'anticipo di HBO, l'episodio sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW da venerdì 10 febbraio.

Non solo negli Stati Uniti, il quinto episodio di The Last of Us arriverà prima anche in Italia. In linea con quanto avverrà negli Stati Uniti, dove la concomitanza con il Super Bowl, evento sportivo seguitissimo, ha incoraggiato HBO ad accomodare i fan anticipando Endure and Survive di due giorni, a venerdì 10 febbraio, sull'on demand e le piattaforme streaming, Sky fa sapere che lo stesso episodio, nella versione originale sottotitolata, potrà essere visto qui in Italia dalle 3:00 della notte fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio, on demand su Sky e in streaming su NOW.

Su Sky Atlantic, il primo passaggio in lineare dell'episodio, sempre in lingua originale, resta fissato invece per la notte fra domenica 12 e lunedì 13 febbraio alle 3:00 del mattino e poi in prima serata lunedì. Allo stesso modo, la versione doppiata in italiano sarà disponibile come di consueto dalla settimana successiva, lunedì 20 febbraio alle 21:15.

Il Super Bowl è l'evento più seguito della tv americana, con oltre 100 milioni di spettatori sintonizzati per assistere all'incontro finale della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Con i primi tre episodi, The Last of Us si è affermata come una delle nuove serie attualmente più viste negli Stati Uniti, in crescita costante settimana dopo settimana. La serie, basata sull'omonimo videogame di Naughty Dog per le console PlayStation, è stata da poco rinnovata per una seconda stagione.