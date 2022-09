The Last of Us: Il primo trailer rivela a sorpresa la partecipazione di Melanie Lynskey

News Serie TV

La star di Yellowjackets apparirà in più episodi della prima stagione. Ecco nei panni di chi.

Ve ne siete accorti? Il primo trailer di The Last of Us, adattamento dell'acclamato videogame omonimo sviluppato da Naughty Dog, ha rivelato che il già ricchissimo cast della nuova serie post-apocalittica di HBO include anche Melanie Lynskey, attrice molto amata e di grande talento, nell'ultimo periodo sulla cresta dell'onda con Yellowjackets, per la quale ha ricevuto la sua prima nomination all'Emmy. "Sorpresa!", ha scritto qualche istante dopo su Twitter. Ma chi interpreta?

The Last of Us: La trama e il primo trailer

Scritta dall'ideatore di Chernobyl Craig Mazin insieme con l'autore e direttore creativo del franchise Neil Druckmann, The Last of Us si svolge due decenni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal, The Mandalorian), uno scaltro sopravvissuto tormentato da traumi e fallimenti passati, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey, Il Trono di Spade), una ragazza di 14 anni che rappresenta l'ultima speranza per l'umanità, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere mentre intorno a loro tutto è fuori controllo.

The Last of Us: Primo Trailer: The Last of Us: Teaser Trailer Ufficiale della serie- HD

Il ruolo di Melanie Lynskey

Lynskey, che raggiunge gli altri membri del cast Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.), Anna Torv (Fringe), Murray Bartlett (The White Lotus), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Merle Dandridge (Station 19), solo per ricordarne alcuni, interpreterà Kathleen, la spietata leader di un gruppo di rivoluzionari con base a Kansas City. Si tratta di un personaggio creato appositamente per la serie che apparirà in più episodi, dei 10 prodotti per la prima stagione in onda nel 2023, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti.