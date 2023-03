The Last of Us, il paradosso: Il bacio di Ellie e Riley censurato in alcuni Paesi, la relazione di Bill e Frank no

News Serie TV

L'emittente OSN+, che trasmette la serie HBO in alcuni paesi del Medio Oriente e Nord Africa, taglia il tenero bacio di due ragazze nell'episodio 7, ma nell'episodio 3 non si era fatta problemi a mostrare una relazione romantica tra due uomini.

OSN+, il servizio che trasmette The Last of Us in Medio Oriente e Nord Africa, a quanto pare usa due pesi e due misure e la sua ultima mossa fa discutere. Il settimo episodio della serie HBO, che ci ha mostrato uno squarcio del passato di Ellie (Bella Ramsey) facendoci conoscere la sua migliore amica e interesse sentimentale Riley (Storm Reid), è stato censurato in alcuni Paesi (come l'Arabia Saudita, l'Algeria, l'Egitto e molti altri di quest'area geografica). In particolare è stata eliminata dall'episodio in questione la scena che mostra un tenero bacio tra le due ragazze. Una decisione che non sorprende, considerato che in molte di queste regioni l'omosessualità è un reato. Ciò che lascia perplessi, però, è che lo stesso trattamento non sia stato riservato all'episodio 3, il toccante episodio dedicato a Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett), due uomini che instaurano una relazione romantica dopo lo scoppio della pandemia di Cordyceps. In quel caso OSN+ ha lasciato correre, non praticando censure.

The Last of Us e la censura di OSN+ all'episodio 7

A far notare questa anomalia è stato il giornalista Mohamed Khairat il quale, su Twitter, ha puntato il dito contro OSN+. "L'episodio Left Behind di The Last of Us è stato censurato da OSN+ (in Medio Oriente e Nord Africa), con una scena di bacio piuttosto importante tagliata; non ha senso, visto che l'episodio di Bill e Frank Long, Long Time non aveva subito tagli", ha scritto Khairat mostrando il taglio netto attuato dall'emittente. C'è da dire che già in passato OSN+ non ha esitato a tagliare scene con personaggi omosessuali nelle serie che ha trasmesso, da Le regole del delitto perfetto fino alla più recente House of the Dragon. A sorprendere è l'uso di due pesi e due misure: perché un innocente bacio tra due ragazze sarebbe da condannare più di una lunga e intima relazione sentimentale instaurata tra due uomini?

The Last of Us' 'Left Behind' episode is censored on OSN+ (MENA region), with one (pretty key) kiss scene cut out of it; and it absolutely makes no sense given 'Long, Long Time' ft Bill and Frank had no cuts.#TheLastOfUs pic.twitter.com/jPCcT20txE — Mohamed Khairat (@khairatmk) February 27, 2023

Gli attori di The Last of Us contro i commenti omofobi

Dopo 7 episodi, è ormai chiaro che la rappresentazione queer è un tema caro agli autori di The Last of Us che, a loro volta, l'hanno ereditato dal videogioco. Purtroppo la serie, soprattutto dopo la messa in onda proprio dell'episodio 3 e dell'episodio 7, ha attirato a sé spiacevoli commenti a sfondo omofobo di spettatori che hanno criticato certe scelte. Fin da subito, tuttavia, Bella Ramsey, Storm Reid e Nick Offerman hanno preso le difese degli sceneggiatori elogiando la rappresentazione queer positiva e prendendosela con gli spettatori critici. "Se non vi piace la serie, non guardatela", è stato in sintesi il loro appello.