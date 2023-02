The Last of Us: Il co-ideatore anticipa l'arrivo di un momento con Joel che colpirà il pubblico "molto duramente"

News Serie TV

La serie post-apocalittica con Pedro Pascal è in onda su Sky e in streaming su NOW ogni lunedì. Ecco un'anticipazione di Craig Mazin.

Chi ha giocato il videogame saprà che il racconto di The Last of Us, la serie di HBO già diventata un successo mondiale, farà versare ancora molte lacrime. Tuttavia, l'ultimo episodio andato in onda, Long, Long Time, ha dimostrato con la storia di Bill e Frank che anche loro potrebbero non essere così pronti a ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. In un'intervista con TVLine, quando gli è stato chiesto se vedremo mai momenti della vita di Joel durante i 20 anni tra lo scoppio dell'epidemia e il punto in cui lo ritroviamo all'inizio della storia, nello stesso modo in cui è stato fatto con Bill e Frank, il co-ideatore Craig Mazin prima ha risposto no e poi ha detto che qualcosa di potenzialmente ben più potente è dietro l'angolo.

The Last of Us: Cosa sta per succedere a Joel?

"Non credo che torneremo indietro così tanto come in quel caso, ma il passato di Joel è ciò che dà forma al suo futuro", ha detto Mazin. "C'è un momento particolare, al quale sto pensando, che mi colpisce molto duramente". Nei primi due episodi, sia Joel (interpretato da Pedro Pascal) sia Tess (Anna Torv) hanno fatto riferimento alle esperienze per nulla gradevoli che lui si sta portando dietro. Qualcosa che non può certamente tenere relegato in un angolo della mente. Lo dimostra quel momento durante la premiere in cui, mentre prendeva a pugni la faccia di un ufficiale della FEDRA, Joel è tornato alla notte in cui la figlia Sarah è stata uccisa. Ha dunque un bagaglio e, secondo Mazin, questo porterà a momenti altamente emotivi che ancora non abbiamo visto.

Il senso dietro quanto anticipato da Mazin, ha aggiunto, è che "il ritratto di Joel che Pedro Pascal sta facendo ha così tanta anima e umanità, e vulnerabilità, soprattutto quando Joel è solo. È un tipo duro con tutti, ma quando è solo, è a quel punto che vedi tutta la sua anima".

Ricordiamo che The Last of Us è in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, ogni lunedì con un nuovo episodio. Per la prima stagione (la serie è stata da poco rinnovata per una seconda) ne sono stati prodotti nove.