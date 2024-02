The Last of Us arruola Catherine O'Hara nella stagione 2

News Serie TV

La serie post-apocalittica con Bella Ramsey e Pedro Pascal tornerà in tv nel 2025.

La star di Mamma, ho perso l'aereo Catherine O'Hara, negli ultimi anni tornata prepotentemente sulla cresta dell'onda grazie al ruolo dell'eccentrica ex diva delle soap opera Moira Rose nella comedy di successo Schitt's Creek, ruolo per il quale è stata premiata con l'Emmy, si è unita al cast della seconda stagione di The Last of Us con un ruolo imprecisato. Ne ha parlato la stessa attrice in occasione della sua apparizione al Watch What Happens Live, casting confermato subito dopo da HBO.

The Last of Us: Cosa sappiamo della stagione 2

Mentre non si conoscono per ora i dettagli del personaggio affidato alla O'Hara, sul set di The Last of Us l'attrice sarà in buona compagnia. Non solo perché suo figlio lavora dietro le quinte del drama post-apocalittico come scenografo, anche perché il suo casting segue quelli di tre giovani colleghi molto apprezzati. Come sappiamo dalle notizie precedenti, i candidati agli Emmy Kaitlyn Dever (Dopesick) e Young Mazino (Lo scontro) saranno con Isabela Merced (Transformers - L'ultimo cavaliere) e la star della serie Bella Ramsey gli angoli di una sorta di quadrato amoroso particolarmente infuocato.

Dever interpreterà Abby, un'abile soldatessa la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa alla prova mentre cerca vendetta per coloro che ama. Si tratta di uno dei personaggi chiave di The Last of Us: Parte II, il sequel del videogioco di Naughty Dog dal quale gli ideatori Craig Mazin e Neil Druckmann stanno traendo le storie e gli altri elementi che andranno a costituire la seconda stagione. La figlia del chirurgo che Joel ha ucciso nel finale della prima stagione per salvare Ellie dalle Luci, Abby è spietata e diffidente, ed è disposta a tutto per sopravvivere e proteggere ciò che ha di più caro.

Mazino sarà nel frattempo Jesse, un pilastro della sua comunità a Jackson, un ragazzo che antepone i bisogni degli altri ai propri, talvolta a caro prezzo. Estremamente disponibile, di buon cuore e con un grande senso della giustizia, Jesse è un grande amico di Ellie e, come lei, un rivale di Abby. A loro si aggiunge Dina (Merced), uno spirito libero la cui devozione a Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono. Forte e sicura di sé, nel videogioco lei è l'interesse amoroso della protagonista, una relazione la loro nata dopo quella tra Dina e Jesse.