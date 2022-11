The Last of Us: Annunciata la data di debutto, anche in Italia

News Serie TV

La serie post-apocalittica basata sul popolare videogame per PlayStation andrà in onda su Sky e in streaming su NOW dal 16 gennaio.

The Last of Us ha finalmente una data! L'attesa serie post-apocalittica basata sul popolare videogame omonimo di Naughty Dog per PlayStation andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti.

La trama e il cast di The Last of Us

Scritta dallo stesso Craig Mazin di Chernobyl insieme con l'autore e direttore creativo del franchise Neil Druckmann, The Last Of Us (qui di seguito è possibile rivedere il primo trailer) si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa di un fungo parassita che ha infettato anche gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

The Last of Us: Primo Trailer: The Last of Us: Teaser Trailer Ufficiale della serie- HD

Il cast della serie include la star di The Mandalorian Pedro Pascal nei panni di Joel e l'astro nascente britannico Bella Ramsey (Il Trono di Spade) in quelli di Ellie. A loro si aggiungono Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) nel ruolo di Tommy, Anna Torv (Fringe) di Tess, Nico Parker (The Third Day) di Sarah, Murray Bartlett (The White Lotus) di Frank, Nick Offerman (Park and Recreation) di Bill, Storm Reid (Euphoria) di Riley, Merle Dandridge (Station 19) Marlene, Jeffrey Pierce (Bosch) di Perry, Lamar Johnson (Your Honor) di Henry, Keivonn Woodard di Sam, Graham Greene (Longmire) di Marlon e Elaine Miles (Un medico fra gli orsi) di Florence, oltre a Ashley Johnson (Blindspot) e Troy Baker.