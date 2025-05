The Last of Us 3 coinvolgerà anche Pedro Pascal? La risposta degli ideatori

News Serie TV

La terza stagione di The Last of Us sarà dedicata principalmente ad Abby, ma ci sarà posto per il Joel di Pedro Pascal? Ecco cosa ne pensano gli ideatori.

Una delle domande che tormenta il pubblico di The Last of Us riguarda Pedro Pascal: rivedremo Joel anche nella terza (già confermata) stagione? Una risposta, seppur parziale, arriva dagli ideatori. Il finale della seconda stagione ha anticipato un nuovo punto di vista in arrivo per il prossimo ciclo di episodi dove a condurre non sarà più Ellie, bensì Abby. Come accade nel videogioco, ad un certo punto la storia cambia protagonista e il pubblico seguirà con occhio ravvicinato la storia di Abby, la donna che ha ucciso brutalmente Joel nella seconda stagione ed interpretata da Kaitlyn Dever. Ma Joel avrà modo di interagire nei prossimi episodi?

The Last of Us 3, ci sarà spazio anche per Joel di Pedro Pascal? La risposta degli ideatori

Quando la terza stagione di The Last of Us, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriverà sullo schermo, continuerà ad adattare quanto accaduto nel videogioco The Last of Us Part II. Di conseguenza la presenza di Joel non è garantita, essendo stato brutalmente assassinato da Abby per i crimini commessi a Salt Lake City. Nonostante Ellie fosse consapevole delle atrocità perpetrate da Joel in quell’ospedale, ha voluto ugualmente imboccare la strada della vendetta e punire Abby per averla privata della persona più importante della sua vita. Il suo viaggio a Seattle è stato interrotto dall’intrusione di Abby, ribaltando completamente la faccenda: ancora una volta, è Ellie quella con le spalle al muro.

La terza stagione di The Last of Us seguirà gli ultimi tre giorni di Abby a Seattle, come suggerisce il cambio prospettiva del settimo ed ultimo episodio della seconda stagione, per cui approfondirà di più questo personaggio. Ma dove si colloca, esattamente, Joel? Il sesto episodio della seconda stagione è stato interamente dedicato ai flashback di Joel ed Ellie, mostrando come il loro rapporto si sia incrinato negli anni a causa di quanto accaduto con le Luci. Ciò ha favorito il ritorno di Pedro Pascal, ma gli ideatori Neil Druckmann e Craig Mazin non hanno escluso ulteriori flashback nella prossima stagione. In una recente intervista, è stato chiesto loro se prossimamente il pubblico potrà scoprire altri dettagli sul passato di Joel attraverso flashback o addirittura uno spin-off. Druckmann ha spiegato: “È sempre bene lasciare alcune cose avvolte nel mistero, lasciare che il pubblico usi la propria immaginazione per riempire gli spazi vuoti. Ovviamente, ogni tanto, attingiamo a quei misteri quando sono importanti per la storia che stiamo raccontando. Quindi, mai dire mai”.

Anche Craig Mazin ha voluto dire la sua, spezzando una lancia a favore di Joel: “Ci siamo decisamente spinti oltre, mostrando almeno un momento di quel periodo. Quindi, penso che Neil abbia ragione, non diremmo mai di no in modo assoluto. E questa stagione è stata complicata perché è stata fortemente influenzata da questo evento traumatico: la morte di Joel. E una volta che Joel muore, è un evento così grande e di grande impatto che non si ha molto spazio per divagare per vie secondarie, bisogna davvero concentrarsi su ciò che accade in seguito, così come su ciò che è successo prima. Ma penso che la prossima stagione avremo probabilmente un po' più di flessibilità. E sapete, adoriamo le gite in Indonesia, è una delle nostre cose preferite da fare, quindi forse... forse una gita, sapete, con Joel e Tommy che terrorizzano la campagna… chissà”. A quel punto, Neil Druckmann ha rincarato la dose spiegando che non avrebbe mai pensato di coinvolgere il padre di Joel in un flashback: “Non avrei mai immaginato che avremmo avuto un racconto breve sul padre di Joel prima di scrivere questa stagione, quindi ecco fatto. Non si possono prevedere queste cose”. Le parole degli ideatori suggeriscono che tutto è possibile e che una terza stagione potrebbe anche riportare Joel in scena, seppur attraverso ricordi.