The Last of Us 3 avrà come protagonista Abby, la conferma degli ideatori

I creatori di The Last of Us Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato che Abby, il personaggio interpretato da Kaitlyn Dever, sarà la protagonista indiscussa della terza stagione: tutte le nuove anticipazioni.

Chi ha giocato al videogioco lo immaginava, ma anche i semplici spettatori della serie tv potevano sospettarlo dopo aver visto le ultime scene della seconda stagione: la terza stagione di The Last of Us sposterà il focus del racconto su Abby, il personaggio interpretato da Kaitlyn Dever. Lo hanno confermato, partecipando a un evento celebrativo a Los Angeles, i co-creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann. Mentre la stessa Dever era videocollegata dall'Australia - dove è impegnata su un altro set - gli sceneneggiatori hanno svelato anche qualche altra anticipazione sul terzo capitolo della serie HBO (in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ).

Portare The Last of Us dal videogioco allo schermo

Nel corso del panel, Druckmann ha parlato di come sia stato coinvolto in diversi tentativi falliti di adattare il suo videogioco e di come HBO si sia dimostrato l'unico partner valido nel produrre un adattamento fedele e in linea con le aspettative dei fan. Ha detto: "Penso che sia stato positivo poter contare su una rete che ha appoggiato anche certe decisioni controverse, immagino", come uccidere il personaggio di Pedro Pascal, Joel, all'inizio della seconda stagione. "Ma certe decisioni sono proprio ciò che la storia richiedeva, e anche ora, non riesco a credere che ci abbiano permesso di strutturare la serie in questo modo. Voglio dire, abbiamo appena concluso la seconda stagione e la terza avrà come protagonista – attenzione spoiler – Kaitlyn", ha aggiunto.

Druckmann ha continuato: "Ero sicuro che non ci avrebbero permesso di farlo quando abbiamo iniziato ad adattare il videogioco, ma si sono concentrati su ciò che, credo, rende la storia speciale. E ci hanno concesso non solo il tempo, ma anche la libertà creativa per poter affrontare queste variazioni, e credo che il pubblico lo apprezzi molto".

La Abby di Kaitlyn Dever sarà centrale nella terza stagione

Kaitlyn Dever ha debuttato nella stagione 2 di The Last of Us nel ruolo di Abby, un personaggio che nel secondo volume del videogioco a un certo punto diventa "giocabile" e quindi protagonista. Si tratta di una figura sicuramente controversa, visto che sia nel gioco che nella serie uccide brutalmente l'amato personaggio di Pascal, ma che diventa più significativo man mano che la storia va avanti. Finora si era solo ipotizzato che la terza stagione avrebbe raccontato la storia di Abby, ma non era ancora stato confermato esplicitamente. Adesso ne abbiamo la certezza.

Il tema della terza stagione sarà il dolore

La terza stagione partirà proprio dal Giorno 1 di Seattle e racconterà cosa è accaduto a Abby in parallelo a quanto abbiamo visto accadere a Ellie (Bella Ramsey) e Dina (Isabela Merced). Come accade nel videgioco, presumibilmente la serie approfondirà i suoi traumi, il suo passato e ci mostrerà anche come entra in contatto con la setta dei Serafiti. Dever, da parte sua, si è detta entusiasta di far parte della serie, e questo nonostante il suo casting non abbia convinto i puristi del videogioco (che avrebbero voluto un'attrice più muscolosa e piazzata per il personaggio). "Mi rende così felice far parte di questa famiglia e di poter guardare con ansia al viaggio che ci aspetta. La controversia che circonda Abby non mi ha mai preoccupata, dal momento che fin dal mio primo incontro con Craig e Neil ho capito quanto siano meravigliosi e talentuosi. Arrivando sul set, non mi sono mai sentita così coinvolta in vita mia", ha detto l'attrice.

Craig Mazin, infine, ha spiegato che hanno deciso di prendersi dei rischi, naturalmente, facendo morire uno dei personaggi più amati. Ma tutto era necessario per creare tensione e dramma. "Credo che mantener una trama solida sia un vero problema e in una serie in cui cerchiamo di mantenere le cose il più realistiche possibile e vogliamo che le persone si sentano in pericolo, allora sì, a volte muoiono anche persone che non immaginiamo di vedere morire", ha spiegato. "Perché, per me, questa non è una serie sulla vendetta, è una serie sul dolore. Beh, come possiamo elaborare il lutto se nessuno per cui siamo veramente, veramente coinvolti muore?", ha domandato provocatoriamente. Quindi sì, aspettiamoci altri colpi di scena brutali. E chissà che, alla fine, non empatizzeremo anche con Abby, sentendola più vicina a noi.