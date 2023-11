The Last of Us 2, la seconda stagione avrà le scene inedite dalla remaster?

News Serie TV

Direttore creativo della Naughty Dog e showrunner della serie tv di The Last Of Us, Neil Druckmann elabora sull'inserimento delle scene inedite nella remaster di The Last of Us Part II: avrà ripercussioni sui contenuti della seconda stagione HBO?

La Sony ha annunciato da poco l'edizione Remastered di The Last of Us Part 2 per PS5, in uscita il 19 gennaio, mentre proprio all'inizio del 2024 cominceranno le riprese della seconda stagione della serie tv tratta dal videogioco Naughty Dog: la concomitanza dei due avvenimenti da un lato segnala la furbizia del marketing Sony, dall'altro suggerisce l'idea che alcuni dei contenuti aggiuntivi della riedizione possano comparire trasposti nella serie. Neil Druckmann, direttore creativo dei giochi e co-showrunner della serie con Craig Mazin, ha risposto alla domanda postagli da Entertainment Weekly.





Neil Druckmann sulle scene inedite di The Last of Us 2 Remastered: "Almeno un elemento nella serie ci sarà"

La Remastered di The Last of Us Part 2 in arrivo a gennaio su PS5 prospetta un contenuto aggiuntivo chiamato "Livelli perduti": si tratta di livelli inediti tagliati dal gioco originale del 2020 e resi parzialmente giocabili per gli utenti, con un commento audio che li contestualizza. Immediatamente i fan si sono domandati se appariranno nella seconda stagione della serie The Last of Us, davanti alla macchina da presa per l'inizio dell'anno. Neil Druckmann non si è voluto sbottonare troppo, ma ha detto:

Per solleticare la curiosità, dirò che c'è almeno un elemento di un livello tagliato che abbiamo pianificato di inserire nella serie. Ma lo dico mettendo le mani avanti: non abbiamo ancora iniziato le riprese e tutto è soggetto a cambiamenti, basandoci alla fine su ciò che consideriamo la scelta migliore per lo show. I "livelli perduti" si concentrano essenzialmente sull'offrire uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo originale di The Last of Us Part II, per solidificare l'apprezzamento del lavoro creativo dello studio presso i fan. Mentre la serie TV si è allontanata dai lavori originali per adattarsi al mezzo diverso ed è plausibile che lo faccia ancora, questi livelli non hanno necessariamente un nesso con la serie HBO, il cui sviluppo è separato da quello della Remastered della Parte 2.

La sostanza del discorso di Druckmann è che non c'è un piano prefissato per collegare contenuti della Remastered con la seconda stagione, è un processo spontaneo che però tiene in conto le differenze profonde dei due mezzi di comunicazione: "Videogiochi e tv sono spesso molto diversi nelle modalità di sviluppo, e lo sviluppo della Parte II si basa sull'offire la migliore versione possibile di questo gioco, non sul preparare il terreno per la serie tv."