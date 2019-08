The L Word: Il ritorno di Bette, Shane e Alice nel primo trailer di Generation Q

News Serie TV

Il revival debutterà negli Stati Uniti l'8 dicembre.

Negli ultimi mesi, anche voi sarete stati contagiati dall'entusiasmo per il ritorno in tv di The L Word, a dieci anni dall'ultima volta. Nulla in confronto alle emozioni che probabilmente proverete rivedendo Jennifer Beals, Katherine Moennig e Leisha Hailey nei panni di Bette Porter, Shane McCutcheon e Alice Pieszecki nel primo trailer di The L Word: Generation Q, il revival di otto episodi in arrivo l'8 dicembre sull'americana Showtime.

Il sequel ruota attorno tanto alle tre storiche protagoniste quanto a una nuova generazione di personaggi LGBTQIA. Mentre Bette annuncia la sua candidatura a sindaco della città, Alice è concentrata sul suo talk show ed è felicissima di riabbracciare la sempre passionale Shane. Nel frattempo, possiamo apprezzare l'attrice di Grimm Jacqueline Toboni nei panni di Finley, uno dei nuovi personaggi. Gli altri - Micah Lee, Sophie Suarez e Gigi - sono interpretati invece da Leo Sheng, Rosanny Zayas (The Code) e Sepideh Moafi (The Deuce).