The L Word: Il revival ha un titolo e un poster

Si chiamerà The L Word: Generation Q e andrà in onda negli Stati Uniti quest'autunno. Showtime ha condiviso piccoli ma importanti nuovi dettagli dell'atteso revival di The L World - otto nuovi episodi che riporteranno sul piccolo schermo Bette, Shane, Alice e alcuni degli altri personaggi che per sei stagioni hanno fatto parte dell'amata serie LGBT.

Il revival, di cui possiamo apprezzare qui di seguito il primo poster, porta la firma di Marja-Lewis Ryan e coinvolge l'ideatrice della serie originale Ilene Chaiken in qualità di produttrice esecutiva, al fianco delle protagoniste Jennifer Beals, Katherine Moennig e Leisha Hailey. Affiancate da una nuova generazione di personaggi LGBTQIA, le loro Bette, Shane e Alice torneranno ad affrontare questioni che riguardano l'amore, i cuori infranti, il sesso, le battute d'arresto e il successo a Los Angeles.

"Marja ha portato la sua visione unica e contemporanea a The L Word, inserendola splendidamente nel tessuto della serie rivoluzionaria creata da Ilene", aveva dichiarato il presidente di Showtime Gary Levine in occasione dell'ordine lo scorso febbraio. "Questa serie venerata è stata divertente e di grande impatto quando andò in onda originariamente su Showtime, e siamo sicuri che la nuova versione lo sarà ancora di più in questo 2019".