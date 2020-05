The L Word: Generation Q da stasera su Sky Atlantic, le anticipazioni e una clip in anteprima

News Serie TV

Debutta, anche in streaming su NOW TV, l'atteso revival dell'iconica serie tv che ha raccontato la comunità LGBTQ+ di Los Angeles.

Vanno in onda questa sera i primi due episodi di The L Word: Generation Q, l'atteso revival di The L Word, l'iconica serie che ha raccontato in modo appassionante e senza filtri l'amore e il sesso LGBTQ+ dal punto di vista delle donne. L'appuntamento è per le 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. In questo sequel le storiche protagoniste della serie madre Bette (Jennifer Beals, Flashdance), Shane (Katherine Moennig, Ray Donovan) e Alice (Lesiha Hailey, Bosch) si ritrovano dopo dieci anni, scena che vi anticipiamo in una clip in anteprima.





La trama di The L Word: Generation Q

Composta da 8 episodi, la serie (scritta e prodotta dalla showrunner Marja-Lewis Ryan con Ilene Chaiken, la creatrice di The L Word) mescola il racconto della vita delle tre amiche già conosciute con nuove storie, ancora ambientate a Los Angeles: sono quelle della "Generazione Q", dove Q sta per queer. A più di dieci anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio della serie storica, The L Word: Generation Q cerca di fornire un ritratto più completo e attuale della comunità LGBTQ+, toccando temi come sessualità e identità di genere, emancipazione femminile e diritti sociali e civili.

Le anticipazioni dei primi due episodi

All'inizio della serie ritroviamo le protagoniste alle prese con nuove sfide: Bette Porter è in corsa per diventare il nuovo sindaco di Los Angeles; Shane, che fa ancora la parrucchiera, torna in California dopo una brusca rottura e Alice lavora al suo nuovo talk show mentre ha una relazione stabile con la terapeuta Nat. Nel secondo episodio Bette incontra continue difficoltà mentre si prepara per un intervento in un centro LGBTQIA. Lo show di Alice, invece, rischia di chiudere se il network non sarà soddisfatto degli ascolti.

Il cast

Oltre ai tre personaggi storici della serie madre, nel cast della serie sequel ci sono volti completamente nuovi, come la coppia formata da Dani Núñez (Arienne Mandi), PR manager della campagna di Bette, e la fidanzata Sophie Suarez (Rosanny Zayas), uno dei TV producer dello show di Alice; Micah Lee (Leo Sheng), transgender che lavora come professore; Finley (Jacqueline Toboni), che proviene da una famiglia molto religiosa e che lavora per Alice, e Gigi (Sepideh Moafi), attuale fidanzata di Alice.

Dopo la messa in onda, i primi due episodi di The L Word: Generation Q saranno disponibili on demand. Chi volesse recuperare la serie madre The L Word trova tutte le stagioni su Sky Box Sets e NOW TV.