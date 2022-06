The Kingdom, Exodus: il teaser trailer della terza stagione della serie di Lars Von Trier è da brivido!

News Serie TV

Sono passati 28 anni dalla seconda stagione di The Kingdom - Il regno di Lars Von Trier, ma a giudicare dal bellissimo, inquietante teaser della terza stagione, stiamo per fare un affascinante viaggio indietro nel tempo in una delle ghost story più belle di sempre.

Se non avete mai visto The Kingdom - Il regno di Lars Von Trier, serie epocale almeno quanto Twin Peaks, correte ai ripari. Vederlo al cinema, come abbiamo potuto fare noi fortunati boomers (dopo che The Kingdom II fu presentato al festival di Venezia, vennero organizzate vere e proprie maratone notturne in alcune sale), fu un'esperienza indimenticabile. L'ospedale infestato danese sta per tornare in una terza stagione, 28 anni dopo la seconda e adesso a farci crescere l'attesa è arrivato un bellissimo teaser trailer, che trovate qua sotto, e che ci riporta dritto nelle infernali, spettrali atmosfere che non abbiamo mai dimenticato.

THE KINGDOM EXODUS - First Footage from TrustNordisk on Vimeo.

The Kingdom Exodus, cosa sappiamo della terza stagione e chi l'ha comprata

Trust Nordisk, che ha diffuso il primo trailer e il poster di The Kingdom - Exodus, ne sta curando la distribuzione internazionale e ha annunciato che la serie - che andrà in onda in Danimarca in autunno su Viaplay e poi su DR - è già stata venduta nel Benelux, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, Germania, Austria, Spagna, Giappone e Corea del Sud. Per essere precisi sono state vendute tutte e 3 le stagioni (le prime due restaurate). Come noterete, tra i paesi ancora assenti c'è anche l'Italia, ma siamo fiduciosi che verrà acquistata anche da noi.

The Kingdom Exodus ha per protagonista Karen (Bodil Jørgensen) e questa è la trama ufficiale, che come vedete intreccia diventa anche "metafilmica":

Enormemente influenzata dalla spettrale serie The Kingdom, la sonnambula Karen cerca delle risposte alle questioni non risolte della serie per salvare l'ospedale dal suo destino. Una notte, mentre è profondamente addormentata, Karen si aggira nel buio e inspiegabilmente si trova di fronte all'ospedale. Il cancello del Regno si sta aprendo di nuovo...

Nel cast della nuova stahione hanno il ruolo di guest star David Dencik e Alexander Skarsgård, mentre il cast principale è composto da Lars Mikkelsen, Mikael Persbrandt, Nikolaj Lie Kaas e Tuva Novotny. Non sappiamo - ma speriamo di sì - se Lars Von Trier in smoking aprirà e chiuderà anche i nuovi episodi.