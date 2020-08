The Haunting of Bly Manor: Il primo spaventoso trailer fissa la data di uscita

News Serie TV

Dopo Hill House, arriva la seconda stagione della serie antologica creata da Mike Flanagan.

Impossibile tenere a bada i brividi guardando il primo trailer di The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica The Haunting che, dopo Hill House, racconterà una storia tutta nuova ambientata in un'antica residenza di campagna nell'Inghilterra degli anni '80. La clip, nella quale ritroviamo la vecchia conoscenza Victoria Pedretti (che qui avrà un ruolo diverso rispetto a quello di Hill House), fissa la data di uscita dei nuovi episodi in streaming su Netflix: il 9 ottobre, giusto in tempo per Halloween.

The Haunting of Bly Manor: La trama

"Ho una storia. Una storia di fantasmi", esordisce un narratore misterioso nel primo trailer. E non avevamo dubbi. Anche se i fantasmi sono una costante, The Haunting of Bly Manor racconterà una storia completamente nuova pur coinvolgendo parte del cast del suo ciclo inaugurale. Basata sul racconto horror-gotico di Henry James Il giro di vite, la seconda stagione è ambientata in un'antica residenza di campagna dove albergano presenze oscure. Qui, due orfani (interpretati da Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth) sono accuditi da una giovane governante, un'americana di nome Dani (Victoria Pedretti). I bambini hanno bisogno di una nuova tutrice perché chi l'ha preceduta (Tahirah Sharif) è morta tragicamente nella tenuta, situata nella città di Bly. La serie userà il racconto più famoso di James solo come punto di partenza prendendo spunto anche da altre storie di fantasmi dello stesso autore. Non mancano, nel trailer, presenze terrificanti: una bambola che prende vita, un pozzo oscuro, una sagoma che si fa strada dalle profondità di un lago ricoperto di nebbia e molto altro.

Il cast e i nuovi personaggi

Oltre a Victoria Pedretti, tornano nella serie, sempre in ruoli diversi, anche Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Catherine Parker e Henry Thomas (quest'ultimo nei panni dello zio dei due bambini, Henry). Nuove aggiunte al cast sono invece Rahul Kohli, T'Nia Miller e Amelia Eve.

Per tutte le altre anticipazioni, potete consultare il nostro approfondimento con le curiosità, e tutte le informazioni su trama e cast di The Haunting of Bly Manor.