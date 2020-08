The Haunting of Bly Manor: Anticipazioni, trama, cast e curiosità sul successore di Hill House

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione della serie antologica creata da Mike Flanagan.

Preparatevi a una nuova terrificante avventura, completamente diversa da quella vista nella prima stagione di The Haunting, intitolata Hill House, ma ugualmente avvincente. The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica creata da Mike Flanagan, sarà presto disponibile in streaming su Netflix. Ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast, i dettagli della nuova storia e tutto quello che sappiamo dei nuovi episodi.

Quando esce The Haunting of Bly Manor

Come anticipato dal poster ufficiale, The Haunting of Bly Manor debutterà su Netflix in autunno (in tempo per Halloween, ci verrebbe da dire). Una data precisa non è stata ancora fissata da Netflix ma almeno sappiamo che l'emergenza Coronavirus non ha prolungato l'attesa.

The Haunting of Bly Manor: La trama

Trattandosi di una serie antologica, The Haunting racconterà una storia completamente nuova nella seconda stagione, pur coinvolgendo parte del cast del suo ciclo inaugurale (prendendo in prestito un modello a cui ci ha abituati American Horror Story). Basata sul racconto horror-gotico di Henry James Il giro di vite, la seconda stagione è ambientata nell'Inghilterra degli anni '80, in un'antica residenza di campagna dove albergano presenze oscure. Qui, due orfani (interpretati da Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth) sono accuditi da una giovane governante, un'americana di nome Dani (l'ex Nell Crain Victoria Pedretti). I bambini hanno bisogno di una nuova tutrice perché chi l'ha preceduta (Tahirah Sharif) è morta tragicamente nella tenuta, situata nella città di Bly. La serie userà il racconto più famoso di James solo come punto di partenza prendendo spunto anche da altre storie di fantasmi dello stesso autore.

Le anticipazioni dello showrunner Mike Flanagan

Il creatore Mike Flanagan ha rivelato che Bly Manor sarà "molto più spaventosa" di Hill House. "La cosa a cui ho accesso, che nessun altro adattamento de Il giro di vite ha, è il resto delle storie di fantasmi di Henry James. Posso usarle tutte", ha detto Flanagan a Games Radar. "Giro di vite è stato adattato così tante volte. Sappiamo quanto si adatta perfettamente a un formato cinematografico. Ma qui stiamo facendo un'intera stagione per la televisione. Ma questa è solo una delle dozzine di storie che abbiamo che sono tutte di James e sono legate tematicamente", ha spiegato. Flanagan ha sottolineato l'importanza di aver avuto accesso a storie sconosciute e poco familiari. "All'inizio tutto sembra familiare ma poi quella familiarità scompare molto presto già nel primo episodio. Siamo su tutta un'altra strada", ha promesso lo sceneggiatore.

Anche in Bly Manor ci sarà "la caccia al fantasma"

Uno degli aspetti più divertenti per gli spettatori di Hill House era cercare di individuare tutti i fantasmi nascosti in diverse scene della serie. Su Twitter Flanagan ha confermato che un simile gioco spettrale, che ha divertito particolarmente i fan, attende anche chi deciderà di vedere Bly Manor. "Questo aspetto fa parte del dna di The Haunting, per me. In particolare, ci stiamo divertendo moltissimo pensando a come prendere alcune delle idee della prima stagione sui fantasmi nascosti e cose del genere, e trovare per loro nuovi ingranaggi", ha specificato parlando con Birth.Movies.Death.

We are already discussing how to up our hidden ghost game. https://t.co/rW4AW0LpF2 — Mike Flanagan (@flanaganfilm) February 22, 2019

Il cast e i personaggi

Insieme a Victoria Pedretti, faranno ritorno nella serie Oliver Jackson-Cohen (nei panni di un "tipo affascinante che vive nella tenuta e rende la vita molto difficile", secondo quanto ha riferito l'attore), Kate Siegel, Henry Thomas nel ruolo di Henry Wingrave, lo zio dei due bambini, e Catherine Parker. Rahul Kohli, attore conosciuto per i suoi trascorsi in iZombie, sarà invece tra le nuove aggiunte, insieme con T'Nia Miller (Years and Years) e Amelia Eve. Il personaggio di Kohli è descritto come "un ragazzo di una piccola città con una mentalità mondana, che è tornato in campagna per prendersi cura della madre malata". Eve sarà la custone Jamie mentre a Miller è stato affidato il ruolo della signora Grose, la domestica.

Nellie Crain may be gone, but Victoria Pedretti is returning to the Haunting universe in The Haunting of Bly Manor coming 2020! pic.twitter.com/uWoB5zdxKx — The Haunting of Bly Manor (@haunting) June 28, 2019

*cues adorable British accent* help us welcome @ojacksoncohen to The Haunting of Bly Manor!!! pic.twitter.com/aCysTCqOut — The Haunting of Bly Manor (@haunting) July 15, 2019

Le prime foto

Le prime foto ufficiali rilasciate da Netflix ci proiettano nel mondo di Bly Manor offrendo un primo sguardo sui personaggi.