The Haunting of Bly Manor: Dopo Hill House, il trailer ufficiale ci porta in una nuova casa infestata

News Serie TV

La seconda stagione della serie antologica creata da Mike Flanagan arriva in streaming su Netflix il 9 ottobre.

"La gente qui è nata qui...e muore qui", dice una voce inquietante nel trailer ufficiale di The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica The Haunting che, dopo Hill House, racconterà una nuova storia di fantasmi ambientata in una diversa ma altrettanto inquietante casa, un'antica residenza di campagna nell'Inghilterra degli anni '80. I nuovi episodi del drama horror di Mike Flanagan arrivano in streaming il prossimo 9 ottobre giusto in tempo per Halloween e, a giudicare dalla clip appena rilasciata da Netflix, i brividi sono assicurati.

La trama di The Haunting of Bly Manor

Basata sul racconto horror-gotico di Henry James Il giro di vite, la seconda stagione è ambientata in una nuova casa dove albergano presenze oscure. Qui, due orfani (interpretati da Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth) sono accuditi da una giovane governante, un'americana di nome Dani (Victoria Pedretti, la Nell Craine di Hill House che qui rivedremo in un ruolo diverso). Nel trailer la vediamo dire alla bambina: "I tuoi genitori ti hanno amata così tanto che in un certo senso sono sempre qui". Dani sembra non sapere, tuttavia, che le sue parole debbano essere prese alla lettera. La tata che l'ha preceduta (Tahirah Sharif), infatti, è morta tragicamente nella tenuta. E, come sembra, non è la sola.

Gli attori di Hill House che rivedremo

Oltre a Victoria Pedretti, tornano nella serie, sempre in ruoli diversi, anche Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Catherine Parker e Henry Thomas (quest'ultimo nei panni dello zio dei due bambini, Henry). Nuove aggiunte al cast sono invece Rahul Kohli, T'Nia Miller e Amelia Eve.

Per tutte le altre anticipazioni, potete consultare il nostro approfondimento con le curiosità, e tutte le informazioni su trama e cast di The Haunting of Bly Manor.