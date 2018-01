The Handmaid's Tale: Trailer e data della stagione 2, Marisa Tomei in un episodio

L'attesissima stagione 2 di The Handmaid's Tale ha finalmente una data! Al TCA press tour invernale, in occasione del quale è stato diffuso il primo trailer, Hulu ha annunciato che i nuovi 13 episodi del pluripremiato drama distopico basato sul romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella saranno disponibili a partire dal 25 aprile. Il servizio di video in streaming proporrà le prime due puntate al lancio, e proseguirà con un nuovo episodio ogni settimana.

"La seconda stagione sarà modellata dalla gravidanza di Difred e dalla sua lotta costante per liberare il suo futuro bambino dagli orrori distopici di Gilead", si legge nella presentazione ufficiale. "'Gilead è dentro di te' è la massima preferita di zia Lydia. Nella nuova stagione, Difred e tutti i personaggi combatteranno o soccomberanno a questa oscura verità". La star Elisabeth Moss ha aggiunto che la stagione 2 è in gran parte "sulla maternità". "Il bambino che cresce dentro di lei è una bomba a orologeria. È una cosa meravigliosa avere un bambino, ma [Difred] sta per averlo potenzialmente in un mondo in cui lei potrebbe non volerlo coinvolgere. Inoltre, se lei avrà il bambino, questo le sarà portato via e lei non potrà essere sua madre. È una parte molto importante della stagione. E lo diventerà sempre di più via via che la serie andrà avanti".

Non è tutto. L'ideatore Bruce Miller ha annunciato anche una nuova seppur breve aggiunta al cast: il premio Oscar Marisa Tomei (Mio cugino Vincenzo) apparirà in un episodio - il secondo - ambientato nelle più-volte-nominate-e-mai-viste-prima Colonie. Una incursione e "un'espansione del nostro mondo" rese possibili da un incremento delle risorse a disposizione della produzione, come rivelato dal produttore esecutivo Warren Littlefield, quale risultato dell'enorme successo riscosso da The Handmaid's Tale (incluso l'Emmy e il Golden Globe come miglior serie drammatica), e un'esplorazione del mondo "proibito" inedita anche rispetto al libro della Atwood.

Concludiamo con un'altra buona notizia. In Italia la stagione 2 di The Handmaid's Tale sarà disponibile sul servizio di video in streaming TIMvision da giovedì 26 aprile, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti.