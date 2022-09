The Handmaid's Tale terminerà con la stagione 6 ma la storia continua in un sequel

News Serie TV

La serie distopica tratta da Il racconto dell'ancella è stata rinnovata per un'ultima stagione, ma si lavora già a un seguito tratto da I testamenti.

The Handmaid's Tale è stata ufficialmente rinnovata per una sesta stagione che però sarà anche quella finale. Lo ha annunciato il creatore della serie Bruce Miller in occasione dell'anteprima della quinta stagione presentata durante il Toronto International Film Festival. Ma la storia basata sull'acclamato romanzo distopico di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella continuerà con una serie sequel basata proprio sul rispetto seguito letterario, I testamenti, scritto dalla stessa autrice.

The Handmaid's Tale rinnovata per una sesta stagione

Ambientata in un futuro prossimo in cui una teocrazia totalitaria ha rovesciato il governo degli Stati Uniti, The Handmaid's Tale ha raccontato una società distopica in cui le poche donne che sono ancora in grado di procreare vengono sfruttate come "ancelle" al servizio dei comandanti che le sottopongono a una schiavitù sessuale al fine di procreare e ripopolare il paese. La serie segue Elisabeth Moss nei panni di June, una donna americana costretta alla schiavitù insieme ad altre donne fertili in un regime totalitario guidato da conservatori religiosi. Nelle stagioni successive, lei e le sue colleghe cercano di sfuggire come possono alle grinfie di Gilead. Vincitrice di 15 premi Emmy, tra cui quello per la migliore serie drammatica nel 2017, la serie si è distinta per una narrazione cruda ma efficace e per una protagonista che buca lo schermo - Moss - anche lei premio Emmy per questo ruolo.

Le dichiarazioni

"È stato un vero onore raccontare la storia del romanzo rivoluzionario di Margaret Atwood e del suo mondo agghiacciante, e siamo entusiasti di offrire agli spettatori una sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale. Siamo grati a Hulu e MGM per averci permesso di raccontare questa storia, che purtroppo è rimasta più che mai rilevante lungo tutto il suo cammino, e siamo sbalorditi dai nostri incredibili fan per il loro supporto incrollabile senza il quale non saremmo mai arrivati ​​a questo punto", ha dichiarato l'ideatore. Non abbiamo ancora informazioni sul sequel, ma sappiamo che il libro I testamenti è ambientato alcuni anni dopo i fatti de Il racconto dell'ancella. Anche se ambientata nello stesso universo della serie originale, la nuova serie probabilmente si concentrerà su una nuova storia con personaggi diversi.

La quinta stagione di The Handmaid's Tale debutterà il 14 settembre negli Stati Uniti, su Hulu. In Italia sarà disponibile già il giorno successivo, il 15 settembre, in streaming su TIMVision. Solo in un secondo momento sarà inserita anche nel catalogo di Prime Video (ancora non sappiamo quando).