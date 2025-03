The Handmaid's Tale: Il sequel The Testaments affida a Lucy Halliday il ruolo di Daisy

News Serie TV

L'attrice scozzese affiancherà Ann Dowd e Chase Infiniti in The Testaments, la serie basata sul seguito de Il racconto dell'ancella.

The Testaments ha trovato la sua Daisy. L'attrice scozzese Lucy Halliday è stata scelta per ricoprire l'importante ruolo nella serie sequel di The Handmaid's Tale, ormai vicinissima all'ordine ufficiale da parte di Hulu. I Testamenti è il seguito letterario de Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood ed è la base di questo sequel televisivo che coinvolge, come sappiamo dalle notizie precedenti, anche l'interprete di Zia Lydia Ann Dowd e Chase Infiniti (Presunto Innocente).

The Testaments: La trama del sequel di The Handmaid's Tale e il ruolo di Lucy Halliday

Ambientata oltre 15 anni dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale, The Testaments si svolge nell'inquietante teocrazia di Gilead e segue le vicende di tre donne: Zia Lydia (Ann Dowd), Agnes (Chase Infiniti) e Daisy (Lucy Halliday). Nel libro i destini di queste tre figure si intrecciano mentre scoprono i segreti di Gilead e si uniscono alla resistenza contro il regime. Daisy, in particolare, è una giovane adolescente canadese la cui vita viene sconvolta quando scopre il suo legame con la Repubblica di Gilead. Al timone del progetto c'è Bruce Miller, già showrunner della serie originale. Miller sarà anche produttore esecutivo insieme a Warren Littlefield, con MGM Television come studio di produzione. Le riprese della serie dovrebbero iniziare a Toronto a fine marzo. Atwood, lo ricordiamo, ha pubblicato il libro nel 2019, ben 34 anni dopo l'uscita di The Handmaid's Tale.

Halliday ha poche esperienze lavorative alle spalle, ma sicuramente una carriera in ascesa. L'attrice ha recentemente terminato le riprese di California Schemin' di James McAvoy e, in passato, ha recitato nel film indipendente Blue Jean, interpretazione per cui ha vinto uno scottish BAFTA Award ed è stata nominata per ai British Independent Film Awards nel 2022.

Il capitolo finale di The Handmaid's Tale

Nel frattempo ci prepariamo al gran finale di The Handmaid's Tale. La sesta e ultima stagione arriverà in Italia su TimVision l'8 aprile, in contemporanea con l'americana Hulu, con i primi tre episodi e proseguirà con un nuovo episodio ogni settimana fino al 27 maggio. Nel capitolo finale June viene trascinata di nuovo nella lotta per abbattere Gilead, e Luke e Moira si uniscono alla resistenza. Secondo la sinossi ufficiale, "Serena cerca di riformare Gilead mentre il comandante Lawrence e zia Lydia fanno i conti con ciò che hanno fatto, e Nick affronta difficili prove di carattere". Qui sotto trovate il primo trailer.