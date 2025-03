The Handmaid's Tale 6: Gilead è in fiamme nel trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

Il capitolo che chiuderà la storia basata sul romanzo di Margaret Atwood arriverà negli Stati Uniti e in contemporanea in Italia, su TIMVision, dal prossimo 8 aprile: ecco il trailer ufficiale della sesta stagione di The Handmaid's Tale.

Finora erano rimaste nell'ombra, ma adesso per le ancelle di The Handmaid's Tale è arrivato il momento di ribellarsi. Hulu ha diffuso il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione della serie distopica basata sul romanzo di Margaret Atwood. E inizia ufficialmente la guerra al regime di Gilead. La serie vincitrice dell'Emmy sta per tornare sia negli Stati Uniti che in Italia, nel nostro Paese in esclusiva su TimVision. La sesta e ultima stagione arriverà l'8 aprile, in contemporanea con l'americana Hulu, con i primi tre episodi e proseguirà con un nuovo episodio ogni settimana fino al 27 maggio per il finale di serie.

The Handmaid's Tale 6: Stagione 6: Il Trailer Ufficiale della Serie - HD

The Handmaid's Tale: Cosa ci aspetta nella sesta stagione

Stando alla sinossi ufficiale rilasciata da Hulu, nella stagione finalee June (Elisabeth Moss), con la sua incrollabile determinazione, sarà spinta a tornare nella lotta per distruggere Gilead. Luke e Moira si uniscono alla resistenza, mentre Serena (Yvonne Strahovski) cerca di riformare Gilead. Nel frattempo, il comandante Lawrence (Bradley Whitford) e zia Lydia (Ann Dowd) dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni, e Nick dovrà superare prove difficili. "Questo capitolo finale del viaggio di June mette in evidenza l'importanza della speranza, del coraggio, della solidarietà e della resilienza nella lotta per la giustizia e la libertà", si legge nella descrizione della trama.

Il cast: Ritorni e nuove aggiunte

Negli ultimi mesi sono stati annunciati diversi nuovi ingressi nel cast per la stagione finale di The Handmaid's Tale, insieme a una promozione. Ever Carradine, che interpreta Naomi, l'amica di Serena Joy Waterford, sposata con il comandante Putnam prima della sua morte, è stata promossa a membro fisso del cast. La vedremo nei prossimi episodi, dopo che nella stagione precedente ha sposato il comandante Lawrence e ha accolto Janine --- dalla quale aveva preso la figlia nei primi episodi - come ancella nella loro casa. Altri volti noti che torneranno sono Amanda Brugel (Rita), Sam Jaeger (Mark Tuello) e Carey Cox (Rose). Tra le novità, l'ex protagonista di The Good Wife Josh Charles entra nel cast con un ruolo misterioso da regolare, mentre Timothy Simons, veterano di Veep, apparirà come guest star nei panni di un personaggio ancora sconosciuto.

The Handmaid's Tale potrebbe continuare con un sequel

Il produttore esecutivo Bruce Miller, che ha supervisionato la serie sin dalla sua prima stagione, ha fatto un passo indietro nella sesta stagione. I produttori esecutivi e sceneggiatori Yahlin Chang ed Eric Tuchman sono stati co-showrunner al suo posto. Tuttavia, Miller non ha lasciato completamente l'universo della serie, visto che ha scritto due episodi dell'ultima stagione di The Handmaid's Tale e sta supervisionando The Testaments, un sequel in fase di sviluppo basato sul romanzo del 2019 di Margaret Atwood.