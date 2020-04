The Great: Il trailer ufficiale della serie con Elle Fanning e Nicholas Hoult

News Serie TV

Il dramedy porta la firma del nominato all'Oscar Tony McNamara.

In attesa del 15 maggio, giorno di debutto negli Stati Uniti di The Great, Hulu ha diffuso un nuovo trailer, quello ufficiale, della serie con Elle Fanning nelle sontuose vesti della zarina russa Caterina la Grande e Nicholas Hoult in quelle di suo marito, Pietro III.





La trama di The Great

Una narrazione irriverente e satirica della vita di Caterina a cura di Tony McNamara, che di questi toni si è dimostrato abile giocoliere nel film La favorita, ricevendo per questo una nomination all'Oscar, The Great riporta nella Russia del 18° secolo per ripercorrere l'ascesa di Caterina da outsider a sovrana più longeva nella storia del Paese. Vicende immaginarie, divertenti e anacronistiche su una ragazza idealista e romantica che arrivata in Russia per un matrimonio combinato con l'instabile imperatore Pietro, sperando nell'amore e nella lucentezza, trova un mondo pericoloso, depravato e arretrato che decide di cambiare. Tutto quello che deve fare è assassinare suo marito, superare la chiesa, confondere i militari e liberarsi della corte.

Il cast di The Great

Hulu presenta The Great come un racconto molto moderno su un pezzo di storia passata che abbraccia i diversi ruoli interpretati da Caterina nella sua vita - amante, maestra, sovrana, amica e combattente. Il resto del cast include Phoebe Fox (Il diritto di uccidere), Adam Godley (The Umbrella Academy), Gwilym Lee (L'ispettore Barnaby), Charity Wakefield, Douglas Hodge (Lost in Space), Sacha Dhawan (Iron Fist), Sebastian de Souza (I Medici), Bayo Gbadamosi (War of the Worlds) e Belinda Bromilow.