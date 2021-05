The Great: Gillian Anderson sarà la madre di Caterina nella seconda stagione

News Serie TV

L'attrice di X-Files e Sex Education apparirà in due nuovi episodi della comedy con Elle Fanning e Nicholas Hoult.

L'abbiamo vista recentemente nei panni di un'algida Margaret Thatcher in The Crown e la vedremo presto in quelli di un'iconica Eleanor Roosevelt nella serie antologica di Showtime The First Lady. Ma gli impegni in tv di Gillian Anderson, rimasta nel cuore di tutti come la Dana Scully di X-Files, sono molteplici. L'attrice - che vedremo prossimamente anche nella terza stagione di Sex Education - ha recentemente firmato per un ruolo da guest star nella seconda stagione di The Great, l'irriverente comedy di Hulu con Elle Fanning nei panni di una giovane Caterina la Grande che da outsider divenne la sovrana regnante più longeva di Russia.

Il ruolo di Gillian Anderson in The Great 2

Anderson apparirà in due episodi di The Great nei panni di Joanna, la scaltra madre di Caterina. Il suo personaggio è descritto come una donna dell'alta società tedesca conosciuta come "la maestra dei matrimoni" per le sue abilità di combinare unioni di alto profilo per le sue figlie. Joanna si recherà in Russia dopo aver sentito le voci di un colpo di stato messo in atto da sua figlia, per verificare la cosa di persona. A quanto pare, però, avrà intenzioni piuttosto sinistre.

Le anticipazioni di The Great 2

Pensata inizialmente come una miniserie, The Great creata dal visionario Tony McNamara è stata successivamente rinnovata da Hulu per una seconda stagione. Nella prima foto dal set della seconda stagione di The Great abbiamo visto Caterina sfoggiare un bel pancione, dettaglio che conferma che la vedremo incinta nei nuovi episodi. Rimane incerta, invece, la sorte del consorte Pietro interpretato da Nicholas Hoult, che Caterina era riuscita a mettere ko alla fine della prima stagione. In Italia la serie è disponibile in streaming su Starzplay (visibile su Rakuten TV, Apple TV e come canale di Amazon Prime Video).