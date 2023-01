The Good Mothers di Disney+ in concorso alla Berlinale: Le prime foto e il poster

News Serie TV

La nuova serie, basata sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, racconta la ‘Ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla.

Il già ricchissimo catalogo di Disney+ si arricchirà molto presto con la nuova serie originale italiana The Good Mothers. Il servizio di video in streaming ha annunciato oggi che il drama, che racconta la ‘Ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, sarà in concorso nella sezione “Berlinale Series” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. La serie è candidata al “Berlinale Series Award”, premio istituito quest’anno e il primo dedicato alla serialità nella storia del Festival. In attesa di conoscere la data di uscita, sono stati diffusi anche il poster ufficiale e le prime foto con le protagoniste Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Simona Destefano e Micaela Ramazzotti.

La trama di The Good Mothers

The Good Mothers è descritta da Disney+ come "un'opera corale e sfaccettata che racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘Ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla dall’interno. Queste donne dovranno quindi combattere contro le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli".

La storia racconta di una giovane e brillante pm, Anna Colace, che ha l’intuizione di attaccare la ‘Ndrangheta facendo leva sulle sue donne, le mogli e le madri dei boss, figure da sempre marginalizzate con oppressione e violenza dal sistema estremamente patriarcale dell’organizzazione criminale. L’indagine di Anna inizia con l’agghiacciante scomparsa di Lea Garofalo, che aveva testimoniato contro il marito Carlo Cosco per sfuggire alla sua morsa e iniziare una nuova vita con la figlia Denise. Man mano che Anna si addentra nel torbido mondo della ‘Ndrangheta, scopre le potenti storie di Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola, due donne molto diverse ma legate dall’esperienza di aver vissuto un’esistenza oppressiva e soffocante e dallo stesso desiderio e impulso di scappare per garantire a se stesse e ai propri figli un futuro migliore.

Il cast artistico e tecnico

Recitano nella serie Gaia Girace (L’amica geniale) nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo.

La serie è basata sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association, ed è adattata per lo schermo da Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), nominato ai BAFTA. I registi coinvolti sono Julian Jarrold (The Crown, Becoming Jane) ed Elisa Amoruso (Sirley, Chiara Ferragni: Unposted) e il drama è prodotto da House Productions (Sherwood, Il prodigio) e Wildside (L’amica geniale, Anna), una società del gruppo Fremantle. I produttori esecutivi di The Good Mothers sono Juliette Howell, Tessa Ross e Harriett Spencer per House Productions e Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside.