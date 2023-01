The Good Lawyer: Kennedy McMann e Felicity Huffman protagoniste dello spin-off di The Good Doctor

News Serie TV

La nuova potenziale serie si concentra su una giovane avvocatessa con un disturbo ossessivo compulsivo: fissato l'appuntamento con l'episodio che fungerà da backdoor pilot, il prossimo 6 marzo.

The Good Lawyer, il potenziale primo spin-off di The Good Doctor, ha scelto la sua protagonista. Si tratta dell'attrice, nota per i suoi trascorsi nella serie di The CW Nancy Drew (che terminerà con la quarta stagione), Kennedy McMann. Accanto a lei, come co-protagonista, ci sarà anche l'ex star di Desperate Housewives Felicity Huffman. Le due appariranno in un episodio della sesta stagione di The Good Doctor che andrà in onda il 6 marzo negli Stati Uniti e che fungerà da backdoor pilot della potenziale nuova serie.

The Good Lawyer: I primi dettagli e le descrizioni dei personaggi

Creata dagli stessi produttori esecutivi e co-showrunner di The Good Doctor David Shore e Liz Friedman, The Good Lawyer si concentrerebbe su Joni DeGroot (McMann), una donna sulla ventina che ha un disturbo ossessivo compulsivo ed è un brillante avvocato. Nell'episodio di The Good Doctor intitolato proprio The Good Lawyer, il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) chiederà aiuto all'avvocato DeGroot per vincere una causa. La brillante, divertente e consapevole di sé Joni è una nuova arrivata nel suo prestigioso studio legale quando accetta il caso di Shaun. Pur vivendo con un disturbo ossessivo compulsivo, Joni non ha mai voluto essere trattata in modo diverso dagli altri. Mentre i suoi sintomi hanno un impatto sulla sua vita personale e professionale, la sua attenzione ai dettagli le consente di vedere i casi attraverso una lente diversa.

Huffman interpreterà invece Janet Stewart, un avvocato molto apprezzato e partner dello studio legale con un intelletto feroce e uno spirito arguto e tagliente. Un avvocato di lungo corso, Janet ha rappresentato il dottor Aaron Glassman (Richard Schiff) in diverse questioni legali nel corso degli anni, quindi è Glassman che si rivolge a lei chiedendole di rappresentare il suo protetto Shaun. Ma quando Shaun dichiara che vuole che a rappresentarlo sia Joni, Janet è costretta a lasciare che la nuova leva si occupi del caso.

I casting di Kennedy McMann e Felicity Huffman

Secondo Deadline, Kennedy McMann e Felicity Huffman sarebbero state scelte per questi ruoli già lo scorso settembre, poco dopo l'annuncio dello sviluppo dello spin-off. McMann, che in più occasioni ha parlato della sua lotta contro un disturbo ossessivo compulsivo nella vita reale, è sembrata subito la scelta migliore per il ruolo di Joni. Per Felicity Huffman, invece, questo è il primo ruolo televisivo dopo il famoso scandalo delle ammissioni al college, chiamato Varsity Blues, nel quale l'attrice è stata coinvolta nel 2019. Condannata a 14 giorni di carcere e a 250 ore di servizi sociali dopo essersi dichiarata colpevole per aver pagato 15mila dollari per l'ammissione al college della figlia, l'attrice ha finito di scontare la pena e ha cercato subito di rimettersi in gioco sostenendo diverse audizioni. Vedremo se questo ruolo le porterà fortuna come quello di Lynette Scavo in Desperate Housewives, grazie al quale ha vinto un premio Emmy nel 2005.