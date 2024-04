The Good Doctor, ultimo giorno di riprese: Le foto degli attori dal set

News Serie TV

Il medical drama di ABC chiude dopo 7 stagioni e le star e la troupe della serie hanno festeggiato dietro le quinte condividendo poi le emozioni con i fan sui social.

Per gli attori di The Good Doctor è arrivato il momento di appendere il camice al chiodo. Dopo sette stagioni, venerdì scorso sono terminate le riprese del medical drama e le star della serie non hanno potuto fare a meno di condividere sui social le proprie emozioni. Tra abbracci, ricordi e qualche lacrima si sono salutati e poi hanno postato diverse foto scattate sul set proprio per tenere un ricordo dell'ultima giornata di lavoro tutti insieme.

The Good Doctor 7, le riprese sono terminate: Le emozioni degli attori

"Alla vigilia del nostro ultimo giorno di riprese, sono inondata da così tanti ricordi", ha scritto giovedì la star della serie Christina Chang (l'interprete della dottoressa Audrey Lim) che ha aggiunto: "7 anni e 126 episodi. Finiamo alla grande!" condividendo una foto scattata a settembre 2017, durante il suo primo giorno di riprese.

Oltre a Chang, anche altri attori della serie hanno condiviso foto e ricordi su Instagram. Ecco qui sotto una selezione delle immagini e dei post più belli di Paige Spara (Lea Dilallo), Fiona Gubelmann (Morgan Reznick) e Will Yun Lee (Alex Park). Quest'ultimo ha scritto:"È finita una serie che ha portato così tanta speranza. Sono grato per il viaggio, per gli amici che sono diventati una famiglia e per i ricordi. Grazie a tutti coloro che hanno visto la stagione 7".

L'addio a The Good Doctor

Una delle serie più seguite su ABC, The Good Doctor ha raccontato la storia del dottor Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo con autismo e sindrome di Savant che ha dimostrato di possedere straordinarie doti mediche che gli hanno permesso di salvare tante vite al San Jose St. Bonaventure Hospital. Guidato dal suo mentore, il dottor Aaron Glassman (Richard Schiff), ha lottato per superare i pregiudizi di colleghi e superiori e andare oltre le sue difficoltà relazionali. Nel processo, è stato aiutato prima dalla collega Claire Brown (Antonia Thomas, che tornerà in due episodi della stagione finale compreso l'ultimo) e poi da Lea (Paige Spara) diventata sua moglie e madre di suo figlio.

"The Good Doctor è stata un'opportunità unica nella vita, ma è ora di dire addio", avevano dichiarato tramite un comunicato i produttori esecutivi David Shore, Liz Friedman e Erin Gunn lo scorso gennaio. "Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e del messaggio che abbiamo avuto il privilegio di trasmettere", avevano aggiunto. Freddie Highmore, che oltre a essere il protagonista della serie è anche produttore esecutivo, aveva dichiarato: "Interpretare il Dr. Shaun Murphy è stato un immenso privilegio e una delle esperienze più straordinarie e gratificanti della mia vita. Sarò sempre grato a David, Liz ed Erin, nonché al cast, agli autori e alla troupe di grande talento - e adorabili - che hanno reso possibile questa serie. Prenderci cura profondamente gli uni degli altri è ciò che ci ha portato qui".

In Italia la stagione finale di The Good Doctor arriverà prossimamente su Rai 2 e poi in streaming su diverse piattaforme in date ancora da definire.