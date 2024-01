The Good Doctor si tiene stretto Chuku Modu: Sarà di nuovo regolare nella stagione 7

News Serie TV

Il medical drama di successo tornerà in tv con i nuovi episodi il 20 febbraio.

Chuku Modu passerà più tempo nei panni del Dott. Jared Kalu quando The Good Doctor tornerà sugli schermi con la settima stagione. Secondo TVLine, l'attore britannico, tornato nel cast del medical drama di ABC la scorsa stagione dopo essere stato uno dei co-protagonisti nella prima, è stato promosso al grado di regolare, il che significa che apparirà potenzialmente in tutti gli episodi.

The Good Doctor: I precedenti del Dott. Jared Kalu

Il Dott. Kalu era al San Jose St. Bonaventure Hospital quando The Good Doctor esordì nell'ormai lontano 2017. Inizialmente sotto l'ala del Dott. Neil Melendez (l'ex membro del cast Nicholas Gonzalez), aveva lavorato insieme con gli altri specializzandi Shaun Murphy (Freddie Highmore) e Claire Browne (Antonia Thomas, anch'essa non più nel cast). Jared e Claire si erano frequentati per un po', ma la loro storia era finita prima del finale della stagione inaugurale.

Licenziato dopo aver aggredito fisicamente un collega che in precedenza aveva molestato Claire, Jared era stato reintegrato dopo aver fatto causa all'ospedale, ma nel primo episodio della stagione 2 aveva deciso di lasciare ugualmente il St. Bons e di continuare la sua specializzazione a Denver. Questo fino allo scorso marzo, quando il Dott. Kalu è tornato in ospedale per chiedere a Shaun di aiutarlo a curare un suo cliente molto ricco. Con l'incoraggiamento di Shaun, Jared, che nel frattempo aveva rinunciato alla sua specializzazione al Denver Memorial per diventare un medico di portineria, ha colto l'occasione per chiedere di riavere il suo lavoro, ottenendo di nuovo un posto come specializzando di chirurgia del primo anno.

Il debutto della stagione 7, negli USA, è fissato per il 20 febbraio. La promozione di Modu arriva subito dopo l'uscita dal cast di Hill Harper, interprete sin dal primo episodio del Dott. Marcus Andrews, conseguentemente alla sua decisione di intraprendere la carriera politica, candidandosi per un posto al Senato degli Stati Uniti.