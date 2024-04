The Good Doctor sconvolge i fan con un colpo di scena che spezza il cuore (SPOILER)

News Serie TV

Nel quinto episodio della settima stagione si è consumata una tragedia che lascerà sicuramente il segno in questo ultimo capitolo del medical drama: ecco cosa è successo (ma attenzione agli spoiler).

La stagione finale di The Good Doctor, attualmente in onda negli Stati Uniti su ABC (in Italia la vedremo prossimamente su Rai 2 e poi in streaming su diverse piattaforme), sta riservando parecchie sorprese. Non tutte, purtroppo, sono positive. Nel quinto episodio, andato in onda il 2 aprile in madrepatria, gli sceneggiatori hanno inserito un colpo di scena tragico che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Se non volete saperne di più e volete evitare spoiler vi consigliamo di non continuare a leggere. Se invece non riuscite ad aspettare e volete scoprire cosa è successo, vi accontentiamo subito con le anticipazioni shock a vostro rischio e pericolo.

The Good Doctor 7: Nel quinto episodio una tragedia che lascia il segno (SPOILER)

Nei minuti finali del quinto episodio della settima e ultima stagione di The Good Doctor (che è composta da 10 episodi totali) gli spettatori si sono trovati di fronte a un momento davvero drammatico: il dottor Asher Wolke, interpretato da Noah Galvin, ha subito un'aggressione antisemita ed è stato picchiato a morte. Questo proprio mentre il suo ragazzo Jerome (Giacomo Baessato) era seduto in un ristorante vicino, in attesa di fargli la proposta di matrimonio. Nell'episodio Asher si è riavvicinato all'ebraismo dopo aver assistito alla cerimonia di matrimonio di un suo paziente. Una volta accompagnato il rabbino alla sua sinagoga (nella foto in basso vedete Asher e il rabbino in una scena), i due uomini hanno notato che l'edificio era stato profanato da una coppia di vandali. Dopo uno scambio di battute con i malviventi durante il quale Asher ha detto loro di essere ebreo e gay e di stare per chiamare la polizia, i due sono andati per la loro strada. Una volta solo, però, Asher se li è ritrovati alle spalle e i due gli hanno dato un colpo mortale alla testa. Arrivato in soccorso, il rabbino non ha potuto fare altro che constatare la morte di Asher.

Addio al dottor Asher Wolke

Il personaggio di Asher Wolke - un ex ebreo ortodosso che si era allontanato dalla religione per studiare medicina - era stato introdotto nella quarta stagione insieme a quello di Jordan Allen, specializzanda interpretata da Bria Samoné Henderson. I due erano stati poi promossi a regolari a partire dalla quinta stagione. Nel corso della quinta stagione Asher ha iniziato una relazione con l'infermiere del St. Bonaventure Jerome che, proprio nell'ultimo episodio andato in onda, stava per fargli la proposta di matrimonio. Nel prossimo episodio di The Good Doctor, in onda il 9 aprile, la squadra del St. Bonaventure "deve affrontare un evento di massa che li costringe a mettere da parte le proprie emozioni a seguito di una recente tragedia", si legge nella sinossi ufficiale. Tutti, quindi, dovranno affrontare questo enorme lutto dovuto alla scomparsa del collega.