The Good Doctor rinnovata per una settima stagione

La serie con Freddie Highmore è ancora uno dei medical drama più seguiti negli Stati Uniti: intanto in Italia da domani, 21 aprile, arriva in prima visione la sesta stagione.

Il dottor Shaun Murphy continuerà a farci emozionare, tra complicati casi medici ed esaltanti vicende sentimentali. ABC ha rinnovato The Good Doctor per una settima stagione. La notizia arriva proprio quando la sesta stagione del medical drama si appresta a debuttare in Italia, da domani sera 21 aprile in prima serata su Rai 2.

Gli ascolti di The Good Doctor negli USA

The Good Doctor si concentra sulle vicende del giovane specializzando Shaun Murphy (Freddie Highmore), dottore con la sindrome di Savant dotato di particolari capacità, e dei suoi colleghi al St. Bonaventure Hospital di San José. Attualmente negli Stati Uniti - dove mancano solo due episodi al finale della stagione 6 - The Good Doctor viene seguita settimanalmente da una media di 6,2 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.6. Nonostante i numeri siano calati rispetto alla quinta stagione (rispettivamente dell'11 e del 25 percento), rimane ancora una delle serie più viste della rete. Dei 10 drama in onda su ABC, si classifica al secondo posto per numero di spettatori (seconda solo a The Rookie) e al quarto per rating.

Arriverà anche lo spin-off?

Nel frattempo lo scorso marzo è andato in onda su ABC anche il backdoor pilot di The Good Lawyer, il potenziale spin-off di The Good Doctor incentrato su una giovane avvocatessa con un disturbo ossessivo compulsivo interpretata da Kennedy McMann e con Felicity Huffman nel cast. ABC non si è ancora pronunciata, ma deciderà nelle prossime settimane se ordinarlo ufficialmente come novità della prossima stagione televisiva.

La situazione rinnovi e cancellazioni a ABC

ABC ha precedentemente rinnovato Abbott Elementary (per la stagione 3), Grey's Anatomy (per la stagione 20), The Rookie (per la stagione 6) e Will Trent (per la stagione 2). Siamo invece ancora in attesa di notizie su Alaska Daily, Big Sky, The Company You Keep, The Conners, Home Economics, Not Dead Yet, The Rookie: Feds, Station 19 e The Wonder Years.