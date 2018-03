The Good Doctor rinnovata per una seconda stagione

Piuttosto prevedibilmente, viste le medie d'ascolto degne di nota, il nuovo medical drama di ABC The Good Doctor ha ottenuto l'okay per la produzione di un secondo ciclo di episodi, in onda dal prossimo autunno.

Prima serie del network a essere confermata per la prossima stagione televisiva (le comedy Modern Family e The Goldbergs sono state rinnovate con una stagione di anticipo), The Good Doctor sta appassionando una media di 10 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dell'1.8. Si tratta di fatto della serie più vista di ABC dopo Grey's Anatomy, un altro medical drama.

In Italia in onda prossimamente su Rai1, The Good Doctor segue Freddie Highmore (Bates Motel) nei panni di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico che si trasferisce in California per lavorare in un prestigioso ospedale. La serie porta le firme di David Shore, meglio conosciuto come l'ideatore di Dr. House, e dell'ex star di Hawaii Five-0 Daniel Dae Kim.