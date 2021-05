The Good Doctor rinnovata per una quinta stagione

News Serie TV

Il medical drama con Freddie Highmore tornerà su ABC (e su Rai 2) con un nuovo ciclo di episodi.

Maggio è il mese in cui le reti generaliste americane iniziano a gettare le basi per la prossima stagione televisiva. ABC inaugura la stagione degli Upfront, cioè quella dei rinnovi e delle cancellazioni, annunciando che The Good Doctor tornerà con una quinta stagione.

The Good Doctor promossa da ABC: Gli ascolti

Il medical drama con Freddie Highmore nei panni di un chirurgo con un disturbo dello spettro autistico, con la sua quarta stagione ha convinto una media di 4,23 milioni di spettatori totali totalizzando lo 0.6 di rating nel target demografico 18-49. Si tratta di un risultato che segna un calo del 30 percento rispetto agli ascolti fatti registrare dalla terza stagione ma che è comunque bastato a convincere i vertici della rete a rinnovare la serie. Dopotutto The Good Doctor rimane il terzo drama più visto di ABC dopo Grey's Anatomy e Station 19.

La quarta stagione tra Covid e importanti novità per Shaun

All'inizio della quarta stagione i dottori del St. Bonaventure hanno affrontato la pandemia ma, dopo i primi episodi, la serie ha fatto un salto temporale immaginando un nuovo mondo post Covid. Una scelta che ha decisamente differenziato The Good Doctor dagli altri medical drama in onda e che è stata voluta dal creatore David Shore per non rischiare di rimanere incastrati narrativamente in storyline legate esclusivamente al Covid. Il dottor Shaun Murphy ha iniziato il suo quarto anno di specializzazione e, intanto, ha cercato di coltivare la sua relazione romantica con la collega Lea (Paige Spara), non senza importanti colpi di scena di cui, se non avete paura degli spoiler su The Good Doctor, potete leggere in un articolo dedicato. Nei nuovi episodi, inoltre, sono stati introdotti ben quattro nuovi personaggi: si tratta degli specializzandi interpretati da Summer Brown (Olivia Jackson), Noah Galvin (Asher Wolke), Bria Samoné Henderson (Jordan Allen) e Brian Marc (Enrique Guerin).

Mentre negli Stati Uniti The Good Doctor continua, il prossimo 10 maggio, con il sedicesimo episodio della quarta stagione, in Italia, su Rai 2, la programmazione è in pausa dopo la trasmissione dei primi 10 episodi. The Good Doctor tornerà prossimamente con i restanti episodi della quarta stagione.