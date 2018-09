The Good Doctor perde un altro dei suoi protagonisti

Chuku Modu non sarà l'unico a non riprendere il suo ruolo - il Dott. Jared Kalu - nella seconda stagione di The Good Doctor. A pochi giorni dal debutto negli Stati Uniti, si apprende da TVLine che il medical drama rivelazione di ABC farà a meno anche di Beau Garrett, interprete dell'avvocato interno all’ospedale Jessica Preston.

Uno dei personaggi preferiti della serie, il che rende quest'uscita di scena decisamente sorprendente, Jessica era l'ex migliore amica della figlia del Dott. Glassman (Richard Schiff), Maddie, morta anni fa. Per lui un pilastro durante tutta la stagione, Jessica aveva appoggiato il dottore con Shaun e gli era stata accanto quando nel finale gli era stato diagnosticato un cancro al cervello. Va detto però che Glassman era l'ultima connessione della donna con il resto dei personaggi, dopo la fine della sua relazione con il Dott. Melendez (Nicholas Gonzalez), a causa del desiderio da lei non condiviso di avere una famiglia.

L'episodio in onda negli Stati Uniti il 24 settembre, il primo della nuova stagione, sarà l'ultimo per Garrett. Ricordiamo che The Good Doctor riempirà i vuoti lasciati da Jared e Jessica con ben quattro promozioni: Christina Chang (interprete di Audrey Lim), Fiona Gubelmann (Morgan Reznick), Will Yun Lee (Alex Park) e Paige Spara (Lea Dilallo).