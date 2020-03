The Good Doctor: Due attori non torneranno nella stagione 4 (Spoiler)

News Serie TV

Il medical drama di successo saluta il pubblico con un finale di stagione catastrofico.

Mentre in Italia la programmazione degli inediti si ferma questo venerdì (Rai 2 ha esaurito gli episodi che erano stati doppiati prima della chiusura degli studi a causa dell'emergenza Coronavirus), dagli Stati Uniti, dove la scorsa notte si è conclusa la terza stagione, arrivano altre brutte notizie per i fan di The Good Doctor. Il medical drama di successo farà a meno di due dei suoi protagonisti nel già ordinato prossimo ciclo di episodi.

The Good Doctor: Cosa succede nel finale della stagione 3

Prendendo apparentemente Grey's Anatomy a modello, quest'anno The Good Doctor ha salutato il pubblico con un finale in due parti a dir poco catastrofico. La città di San Jose è stata devastata da un terribile terremoto che ha messo lo staff del St. Bonaventure in stato di allerta e anche di emergenza, con alcuni dei suoi dottori in grave pericolo dentro e fuori l'ospedale. A pagare il prezzo più alto è stato il Dott. Neil Melendez, deceduto a causa delle ferite interne riportate dopo essere rimasto coinvolto in un crollo. Il personaggio di Nicholas Gonzalez si è spento dopo aver condiviso degli addii strappalacrime con l'ex capo Aaron Glassman, l'ex fidanzata Audrey Lim e il suo attuale interesse amoroso Claire Browne.

Il più delle volte, uscite di scena così drammatiche e inattese si rendono necessarie quando un attore decide di non rinnovare il contratto che lo lega allo show e intraprendere nuovi percorsi professionali. Ma non è questo il caso. In un'intervista con TVLine, Gonzalez ha confermato che "è stata una decisione creativa". E ha aggiunto: "Ci sono molte cose di questo ruolo che ho adorato e sono stato onorato di fare, e molto di questo è nato dalla famiglia che abbiamo creato dietro le quinte. Ma bisogna andare avanti e sento come se stia lasciando The Good Doctor in un posto davvero fantastico".

Un altro addio nel cast di The Good Doctor

Nella quarta stagione, la serie di David Shore farà a meno anche della Dott.ssa Carly Lever, il personaggio interpretato da Jasika Nicole, la quale solo lo scorso autunno era stata promossa al grado di regolare. Sebbene più fortunata del Dott. Melendez, Carly si è ritrovata messa sempre di più in secondo piano dalla fine della sua relazione con il Dott. Shaun Murphy (Freddie Highmore), messa in scena nell'episodio 3.16. Tuttavia, il fatto che non sia tra le vittime del terremoto lascia la porta aperta a un suo possibile ritorno in futuro, come rivelato dall'ideatore a TVLine. "Mi piacerebbe riaverla in qualche modo", ha detto Shore. "Adoro Jasika e mi piacerebbe vederla ancora nello show, sebbene non nella stessa misura".