The Good Doctor 6: Nel trailer della sesta stagione sono tutti in pericolo

News Serie TV

Il medical drama di successo torna in onda negli Stati Uniti, su ABC, il 3 ottobre.

La premiere della sesta stagione di The Good Doctor metterà il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) di fronte a una situazione mai affrontata prima e sicuramente molto più grande di lui. E non sarà l'unico per cui dovremo preoccuparci. Il concitato primo trailer dei nuovi episodi del medical drama di ABC mostra i dottori del St. Bonaventure alle prese con un violento sequestratore che ha ferito la dottoressa Audrey Lim (Christina Chang) e tiene in ostaggio diverse persone. Chi riuscirà a salvarsi e come si concluderà questo tesissimo cliffhanger che nel finale della scorsa stagione ha bruscamente interrotto i festeggiamenti per il matrimonio di Shaun e Lea?

The Good Doctor: Da dove ripartirà la stagione 6

Il trailer riparte da dove si era interrotta la scorsa stagione, con i novelli sposi Shaun e Lea (Paige Spara) che ballano sul tetto dell'ospedale. Questo poco prima che le cose prendessero una piega inaspettata e Owen, l'ex fidanzato violento di Villanueva, entrasse nell'ospedale fingendosi un fattorino e ferisse la dottoressa Lim. Ora lo vediamo tenere in ostaggio diverse persone, tra cui la dottoressa Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) e il dottor Asher Wolke (Noah Galvin). Lea implora il suo nuovo marito di non scendere al piano di sotto ma Shaun è richiamato dal senso del dovere e va comunque in soccorso della dottoressa Lim.

Le novità della sesta stagione

Nei nuovi episodi di The Good Doctor - in arrivo negli Stati Uniti dal prossimo 3 ottobre e prossimamente, in Italia, su Rai 2 - conosceremo anche due nuovi specializzandi interpretati da Brandon Larracuente (visto nel revival di Party of Five) e Savannah Welch (cioè la Barbara Gordon di Titans). Secondo Deadline, Larracuente interpreterà Daniel, alias Danny, un affascinante specializzando con un "interesse per la medicina alternativa alquanto controversa". Welch, invece, interpreterà Danica, detta Danni, una laureata ad Annapolis che ha completato la scuola di medicina in Marina ed è descritta come “carismatica, di sani principi etici e competitiva sia dentro che fuori l'ospedale". Ma non è tutto: uno dei nuovi 22 episodi (la sesta sarà la stagione più lunga finora) servirà da backdoor pilot per un potenziale spin-off di The Good Doctor intitolato The Good Lawyer e incentrato su una giovane avvocatessa con un disturbo ossessivo compulsivo.