The Good Doctor 5 spiazza i fan con un addio inaspettato (SPOILER)

Uno dei dottori del St. Bonaventure lascerà molto presto (e prima del previsto) il medical drama di ABC: ecco di chi si tratta.

Un membro del cast regolare di The Good Doctor lascia inaspettatamente la serie mentre negli Stati Uniti è in onda la quinta stagione. Lo rivela TVLine senza spiegare, per il momento, le circostanze che hanno portato all'addio. Se non volete sapere di chi si tratta vi consigliamo di non proseguire con la lettura perché seguiranno spoiler sugli episodi ancora inediti in Italia.

The Good Doctor 5: Un attore lascia la serie (SPOILER)

L'attore che lascerà The Good Doctor è Osvaldo Benavides, entrato nel cast regolare del medical drama solo qualche mese fa nel ruolo del dottor Mateo Rendón Osma, il nuovo interesse amoroso della dottoressa Audrey Lim (Christina Chang). Benavides aveva fatto il suo debutto nella serie come guest star nel finale in due parti della quarta stagione, andato in onda su ABC la scorsa primavera, quando Shaun e il team del St. Bonaventure erano volati in Guatemala in missione per aiutare i pazienti di un ospedale rurale. Tra i dottori di quell'ospedale c'era proprio il dottor Osma il quale successivamente, nella premiere della quinta stagione, era arrivato negli Stati Uniti a San José per coltivare la sua relazione con la dottoressa Lim. Da allora era stato assunto con riserva e sotto la supervisione del dottor Andrews (Hill Harper) a causa di precedenti problemi legali.

Osvaldo Benavides e gli altri addii in The Good Doctor

Attualmente non conosciamo le circostanze che porteranno Benavides lontano dallo show, né sappiamo se si tratta di una decisione creativa o meno (un addio voluto dall'attore subito dopo una promozione a regolare sembra molto strano). Per il momento né Sony Pictures Television né ABC hanno voluto commentare l'uscita di scena dell'attore. The Good Doctor non è nuova ad addii clamorosi. Nel corso delle sue cinque stagioni, diversi attori hanno lasciato la serie (Chuku Modu e Beau Garrett alla fine della stagione 1, seguiti da Tamlyn Tomita alla fine della stagione 2, poi da Nicholas Gonzalez e Jasika Nicole all'inizio della stagione 4 e, infine - attenzione alle anticipazioni se non avete ancora visto tutta la quarta stagione - da Antonia Thomas che ha lasciato dopo il finale della quarta stagione). L'attuale cast regolare include Freddie Highmore, Hill Harper, Christina Chang, Richard Schiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Paige Spara e i recentemente promossi Noah Galvin e Bria Samoné Henderson. Highmore, Harper e Schiff sono gli unici attori del cast originale che ancora resistono.

In Italia The Good Doctor è attualmente in onda con la seconda parte della quarta stagione su Rai Due ogni venerdì alle 21.20. Qui le anticipazioni della prossima puntata di The Good Doctor in onda venerdì 29 ottobre.