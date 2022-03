The Good Doctor 5, colpo di scena: Torna Antonia Thomas, la dottoressa Claire Browne!

News Serie TV

L'attrice aveva lasciato la serie dopo quattro anni alla fine della quarta stagione ma aveva promesso che sarebbe tornata, prima o poi: promessa mantenuta! Ecco cosa sappiamo.

Abbiamo sentito la sua mancanza nei primi episodi della quinta stagione di The Good Doctor ma per fortuna la dottoressa Claire Browne farà presto un salto al St. Bonaventure. TVLine e altre testate americane ci informano che Antonia Thomas, membro storico del cast del medical drama uscita però di scena nel finale della quarta stagione, tornerà in ben due episodi della quinta in onda questa primavera su ABC.

The Good Doctor 5: Come tornerà la dottoressa Claire?

Al momento non sono note le circostanze che riporteranno la dottoressa Claire tra le corsie dell'ospedale di San José. Sappiamo solo che sarà in due episodi, ma non si sa ancora quali siano. Ricorderete che Claire è uscita di scena nel finale della quarta stagione quando aveva deciso di restare in Guatemala per aiutare i pazienti in un ospedale rurale e non tornare quindi con i suoi colleghi in America. In quell'occasione l'attrice aveva spiegato di aver deciso di lasciare la serie per esplorare altre opportunità creative anche perché, a suo dire, Claire ne aveva "passate tante" e il suo personaggio meritava di trovare finalmente un po' di pace e uno spazio per capire davvero cosa voleva fare nella vita.

Promessa mantenuta

In ogni caso Antonia Thomas aveva già anticipato di avere intenzione di lasciare la porta socchiusa e di tornare in futuro in The Good Doctor per brevi apparizioni. Lo stesso creatore David Shore, intervistato da TVLine, aveva detto: "Sì, ci piacerebbe trovare modi per farla tornare ogni tanto. Fa parte di questo mondo, e sarà sempre una parte di questo mondo, quindi sarà bello vedere Claire portare una nuova storia nella serie o semplicemente esserci nei momenti importanti della vita dei suoi colleghi". Pare che l'occasione sia arrivata davvero prima del previsto e noi non possiamo che esserne felici.

La quinta stagione di The Good Doctor è andata in onda fino allo scorso 23 febbraio su Rai 2 arrivando all'episodio 7. Attualmente la serie è in pausa visto che la programmazione italiana aveva ormai raggiunto quella americana, su ABC. Non è stata fissata ancora una data per la messa in onda dei nuovi episodi.