The Good Doctor 4, finale di stagione con un addio: Un membro storico del cast lascia la serie (SPOILER)

News Serie TV

Nel frattempo la new entry Osvaldo Benavides è stata promossa a regolare nella quinta stagione.

The Good Doctor dovrà rinunciare a uno dei suoi dottori più amati. La notizia dell'addio di uno dei protagonisti, diffusa a poche ore dalla messa in in onda negli Stati Uniti del finale della quarta stagione, è stata una vera e propria doccia fredda per i fan. Perciò se preferite non sapere di chi si tratta e non volete avere ulteriori anticipazioni vi consigliamo di non proseguire con la lettura. Ma per un interprete che lascia la serie, un altro è pronto a entrare nel cast regolare.

The Good Doctor 5: Antonia Thomas lascia la serie, addio alla dottoressa Claire Browne

Antonia Thomas, che ha interpretato la dottoressa Claire Browne fin dal primo episodio di The Good Doctor, non tornerà nella quinta stagione. È stata la stessa attrice a decidere di non proseguire la sua esperienza nel medical drama, per esplorare diverse opportunità creative. "Penso che, in definitiva, siamo arrivati a un punto in cui abbiamo fatto fare a Claire davvero tante cose diverse, ne ha passate tante", ha spiegato Thomas a Deadline. L'attrice ha aggiunto di aver preso questa decisione fin dalla terza stagione e di averne parlato con il creatore David Shore in modo che venisse pianificata un'uscita degna per il suo personaggio.

The Good Doctor 4: Cosa è successo nel finale della quarta stagione (SPOILER)

Nel finale in due parti di The Good Doctor 4 Shaun (Freddie Highmore) e il team chirurgico del St. Bonaventure si sono recati in Guatemala, in missione per aiutare i pazienti di un ospedale rurale. Lì la dottoressa Browne ha colto al volo una nuova opportunità di lavoro come chirurgo decidendo di non tornare negli Stati Uniti. "Claire ha attraversato alti e bassi straordinari. Ha affrontato un'enorme crescita personale, molti traumi ed è arrivata a un punto in cui ha fatto pace con se stessa riconciliandosi anche con suo padre. Ora ha trovato pace e accettazione, oltre a uno spazio per pensare davvero cosa vuole e dove vuole andare dopo", ha continuato Thomas.

Chi parte e chi resta in The Good Doctor

Nonostante l'addio anticipato, Antonia Thomas ha detto comunque di voler tornare in futuro nella serie come guest star. "Andarmene non è stata una decisione facile per me, quindi mi piacerebbe assolutamente tornare ogni tanto e salutare... non vedo l'ora", ha concluso l'attrice. Lo stesso creatore David Shore, intervistato da TVLine, ha detto: "Sì, ci piacerebbe trovare modi per farla tornare ogni tanto. Fa parte di questo mondo, e sarà sempre una parte di questo mondo, quindi sarà bello vedere Claire portare una nuova storia nella serie o semplicemente esserci nei momenti importanti della vita dei suoi colleghi".

Il finale di stagione di The Good Doctor, tuttavia, ha introdotto anche un nuovo personaggio arrivato per restare. Si tratta del dottor Mateo Rendón Osma, interpretato da Osvaldo Bonavides, che è anche il nuovo interesse amoroso della dottoressa Audrey Lim (Chistina Chang). L'attore è stato promosso a regolare insieme ai precedentemente annunciati Noah Galvin (Asher Wolke) e Bria Samoné Henderson (Jordan Allen) che quindi vedremo assiduamente a partire dalla prossima stagione.

In Italia la programmazione di The Good Doctor è ferma al decimo episodio della quarta stagione. La serie tornerà su Rai 2 prossimamente con la seconda metà di stagione.