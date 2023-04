The Goldbergs: Su Infinity+ arriva la stagione finale della divertente comedy familiare

News Serie TV

La colorata e amorevole famiglia Goldberg torna in tv, in streaming su Infinity+, con gli ultimi episodi.

Quando si conclude una comedy familiare seguita fedelmente per anni, che ha aperto la porta di casa, fatto accomodare alla sua tavola, ridere delle proprie dis-avventure e nel frattempo veder crescere i suoi figli, diventare adulti e metter su la propria di famiglia, non si esagera a parlare di colpo al cuore. Dopo 10 anni in loro compagnia, su Infinity+ si conclude la sitcom ambientata negli anni '80 The Goldbergs, che un posto negli annali della commedia per famiglie se l'è guadagnato senz'altro. La decima e ultima stagione, in streaming dal 6 aprile, è una fenice. Rinasce dalle ceneri dell'uscita di scena dell'attore Jeff Garlin, guardando al futuro con ottimismo. Proprio come avviene in ogni famiglia che resta unita davanti alle avversità della vita.

The Goldbergs: La stagione 10 in streaming su Infinity+

Come ormai saprete dalle notizie precedenti, un'indagine interna ha accertato che Jeff Garlin ha avuto una cattiva condotta sul set di The Goldbergs, come denunciato dai colleghi. Il licenziamento dell'attore ha messo i produttori e gli sceneggiatori di fronte alla sfida di motivare l'assenza improvvisa del capofamiglia, Murray. Così, solo poco tempo dopo la dolorosa perdita di nonno Pops (in seguito alla morte del grande George Segal due anni fa), la famiglia ha dovuto dire addio anche al suo papà e marito. La morte di Murray ha aperto una ferita profonda nei Goldberg, in gran parte ancora intatta quando torniamo da loro alcuni mesi dopo all'inizio della stagione 10. La famiglia è in fasi diverse nell'elaborazione del lutto, inclusa quella del rifiuto e della negazione, e ognuno sta cercando di andare avanti secondo la propria sensibilità.



Guarda la stagione 10 di The Goldbergs su Infinity+

Ma la vita è quella cosa che anche dopo la tragedia sa come farti tornare il sorriso. E per i Goldberg la strada per andare avanti e accettare ciò che è successo è quella di una nuova nascita. Avevamo lasciato Erica (Hayley Orrantia) e Geoff (Sam Lerner) felicemente sposati e in dolce attesa. Il salto temporale ci porta direttamente ai giorni prima del parto. Un bebè, chiaramente, presenta nuove sfide ai neogenitori e al resto del clan. Ma loro continueranno a provarci, con la solita genuinità, ricordando a ogni nuovo passo che non c'è legame più forte della famiglia e che nulla è insuperabile quando ci si sostiene a vicenda.

"È stato un onore far parte di The Goldbergs nell'ultimo decennio", ha dichiarato la star Wendi McLendon-Covey in occasione dell'annuncio che la decima stagione sarebbe stata l'ultima. "Sono davvero orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato e sono così fortunata ad aver avuto un'esperienza così gratificante. Mi mancheranno la mia famiglia televisiva e ogni membro della troupe. Grazie ai nostri brillanti autori per averci fornito archi narrativi così attenti anno dopo anno e per essere stati così collaborativi. Grazie ai migliori produttori esecutivi del settore. E grazie a tutti i nostri fan (i Goldnerds) per essere così dolci e solidali. Il mio cuore è pieno... Ma spero assolutamente di non vedere un altro paio di spalline per il resto della mia vita".