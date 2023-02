The Goldbergs: La stagione 10, attualmente in onda, sarà l'ultima

News Serie TV

La longeva comedy familiare di ABC è stata cancellata: saluterà i suoi spettatori il prossimo maggio.

Prepariamoci a dire addio a un'altra amatissima famiglia della tv. The Goldbergs, la comedy familiare in onda dal lontano 2013 su ABC, chiuderà i battenti con la decima stagione, quella attualmente in onda. Il finale andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 3 maggio (in Italia vedremo la stagione conclusiva prossimamente su Infinity+).

The Goldbergs: Il successo e gli incidenti di percorso

Una delle comedy più seguite negli ultimi anni su ABC, The Goldbergs è stata creata da Adam F. Goldberg basandosi sulle sue stesse esperienze di vita. La serie segue una famiglia americana durante i tumultuosi anni '80, attraverso gli occhi del piccolo di casa Adam (Sean Giambrone). Con lui l'iperprotettiva madre Beverly (Wendi McLendon-Covey), il burbero padre Murray (Jeff Garlin), i fratelli Erica (Hayley Orrantia) e Barry (Troy Gentile) e l'esuberante nonno Pops (George Segal).

Negli ultimi due anni la serie ha dovuto affrontare alcuni difficili incidenti di percorso, come l'allontanamento del membro regolare del cast Jeff Garlin, coinvolto in un'indagine delle risorse umane per comportamenti inappropriati sul set. Nella premiere della decima stagione, gli sceneggiatori hanno semplicemente fatto sapere che il personaggio era morto, senza andare troppo nei dettagli. In precedenza, a marzo 2021, era venuto a mancare per complicazioni dopo un'intervento di bypass l'attore George Segal; anche in quel caso gli autori avevano deciso di far morire off screen nonno Pops.

Gli ascolti crollati

I motivi della cancellazione della serie, in ogni caso, vanno ricercati senza dubbio nel drastico calo di spettatori: negli ultimi episodi The Goldbergs ha attirato una media di 3,2 milioni di spettatori totali pari allo 0,6 di rating nel target demografico 18-49 anni, numeri in calo rispettivmente del 18 e del 25 percento rispetto alla scorsa stagione. Tra le cinque comedy di ABC, The Goldbergs quest'anno è solo al quarto posto per pubblico coinvolto.

Le dichiarazioni

"È stato un onore far parte di The Goldbergs nell'ultimo decennio", ha dichiarato l'attrice Wendi McLendon-Covey tramite un comunicato. "Sono davvero orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato e sono così fortunata ad aver avuto un'esperienza così gratificante. Mi mancheranno la mia famiglia televisiva e ogni membro della troupe. Grazie ai nostri brillanti autori per averci fornito archi narrativi così attenti anno dopo anno e per essere stati così collaborativi. Grazie ai migliori produttori esecutivi del settore. E grazie a tutti i nostri fan (i Goldnerds) per essere così dolci e solidali. Il mio cuore è pieno... Ma spero assolutamente di non vedere mai un altro paio di spalline per il resto della mia vita".