The Goldbergs: La comedy familiare torna su Infinity+, tra nuovi omaggi e un addio che non avremmo mai voluto dare

L'ottava stagione, ora disponibile in streaming, è l'ultima con George Segal, scomparso lo scorso marzo.

Gli anni passano e, quando succede, arriva un momento in cui la vita ti riversa addosso tutta la crudeltà delle sue ineludibili fasi. Questo vale anche per i Goldberg, la famiglia americana protagonista della divertentissima comedy ambientata negli anni '80 The Goldbergs, ora disponibile su Infinity+ anche con l'ottava stagione. I ragazzi crescono, i genitori non smettono per un attimo di impazzirgli dietro e, all'improvviso, il colpo al cuore che cambia tutto. Questi sono episodi di nuovi, importanti cambiamenti. Ma anche gli ultimi per il grande George Segal, interprete dell'amato nonno Pops, scomparso lo scorso anno a riprese ancora in corso.

The Goldbergs: I momenti clou della stagione 8

Dopo il tributo a Risky Business, The Breakfast Club e National Lampoon's Vacation nelle precedenti premiere di stagione, anche in quest'ottavo ciclo di episodi The Goldbergs apre le danze rendendo omaggio a uno dei più noti e amati film comici, rigorosamente degli anni '80: L'aereo più pazzo del mondo con Leslie Nielsen. Una settimana prima dell'inizio della scuola, Beverly (Wendi McLendon-Covey) porta tutti a Miami per una vacanza di famiglia. Il motivo, in realtà, è un altro - unirsi ai festeggiamenti per un Bar Mitzvah, cosa di cui i suoi figli farebbero volentieri a meno - e quando la verità esce allo scoperto prima del tempo, durante il volo, questo è costretto a fare una deviazione di emergenza!

Come dicevamo, l'ottava è anche la stagione dell'addio a George Segal, una leggenda della commedia, morto a marzo all'età di 87 anni. Il sedicesimo episodio, nel quale Adam (Sean Giambrone) scopre che avere un vero lavoro richiede molto lavoro e rischia di deludere suo nonno quando trova uno stratagemma per tirarsene fuori, è l'ultimo a coinvolgerlo e a lui è dedicato, sebbene per un vero e proprio tributo, anche al personaggio di Pops, occorra attendere la premiere della nona stagione, perché quando la notizia della morte di Segal ha raggiunto la produzione queste puntate erano state già scritte.

E se è vero che la perdita fa parte della vita, è vero anche che questa non smette mai di sorprendere, anche con belle notizie. Sulle note di Let My Love Open the Door di Pete Townshend, la stagione si chiude con una proposta di matrimonio per uno dei membri della famiglia Goldberg. Chiaramente, non prima che problemi di comunicazione e fraintendimenti portino nuovo caos nelle vite di tutti loro. Tipico delle famiglie più unite, che chiacchierano troppo, presumono le cose sbagliate, mandano all'aria piani senza volerlo (o forse no) ma trovano sempre il modo di rimettere tutto a posto e volersi più bene di prima. Quando si tratta dei Goldberg, di farci ridere come e più di prima.